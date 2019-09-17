估值縮水！WeWork延至年底前完成IPO

原定於本月進行首次公開招股(IPO)計劃的美國共享工作空間初創企業WeWork，外電報道，其母公司We Company宣布將延至年底前完成IPO。

此前，消息指出，該公司可能將IPO計劃推遲至最快下個月才執行。投資者除了對WeWork的IPO反應冷淡外，亦對其盈利能力有所質疑，憂慮公司的治理標準及商業模式可持續性，難以應對經濟低迷時期。

事實上，早前亦有報道提及，WeWork的顧問仍測試市場對150億至200億美元上市估值的反應，惟該水平遠低於今年初軟銀注資20億美元時，市場給予的470億美元估值。市傳WeWork的最大外在股東日本軟銀亦已促請WeWork擱置上市。

WeWork自2016年以來累計燒錢40億美元，即使每年收入錄得1倍的複式增長。其企業管治也為人詬病，公司被批評因採用「We」的商標，需向行政總裁諾伊曼的私人投資公司繳付590萬美元，最近終獲退還該筆款項。另外，公司9月初才披露將加入首名女性董事。

截至6月底止，WeWork手頭現金約25億美元。若取消上市計劃，按之前與銀行達成的協議，60億美元的融資將不獲提取，連同未能上市集資額，將損失至少90億美元資金，勢令公司調整在110個城市建立528個據點的擴張計劃。

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