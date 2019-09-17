【即市分析】香港評級展望遭下調　港鐵噩耗未完…

東方產經「Market Insight」專欄作者古勝：繼國際評級機構惠譽後，另一評級機構穆迪昨日(周一)宣布，維持香港Aa2信貸評級，惟下調評級展望，由「穩定」降至「負面」，即未來有機會下調Aa2評級。

事實上，香港社會持續不穩定，衝突愈演愈烈，經濟環境日趨嚴峻，企業的盈利前景和信貸能力都大打折扣，加上港鐵在衝突中資產和營運皆受負面影響，且年內事故頻頻，今早紅磡站又出現列車出軌事件，種種負面因素困擾其股價表現。

港鐵現價處46元邊，短線若再次失守250日線45.2元，料會再展跌浪，大方向回試40元關承接。有貨者宜把握減磅機會，畢竟港鐵息率唔算吸引，論防守，中長線還是從其他高息公用股入手為宜。

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