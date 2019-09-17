【即市分析】香港評級展望遭下調 港鐵噩耗未完…
2019年09月17日 11:15
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東方產經「Market Insight」專欄作者古勝：繼國際評級機構惠譽後，另一評級機構穆迪昨日(周一)宣布，維持香港Aa2信貸評級，惟下調評級展望，由「穩定」降至「負面」，即未來有機會下調Aa2評級。
每次香港信貸評級及或評級展望有變動，政府背景的港企評級亦會相應受影響，典型例子是港府作為主要股東的港鐵公司(00066)。早前惠譽削香港的信貸評級，之後亦下調了港鐵的長期外幣及本幣發行人評級，由AA+降至AA，前景展望亦降至負面。故是次迪行動，顯示港鐵的信貸評級或會進一步轉差，長期融資成本將受影響。
事實上，香港社會持續不穩定，衝突愈演愈烈，經濟環境日趨嚴峻，企業的盈利前景和信貸能力都大打折扣，加上港鐵在衝突中資產和營運皆受負面影響，且年內事故頻頻，今早紅磡站又出現列車出軌事件，種種負面因素困擾其股價表現。
港鐵現價處46元邊，短線若再次失守250日線45.2元，料會再展跌浪，大方向回試40元關承接。有貨者宜把握減磅機會，畢竟港鐵息率唔算吸引，論防守，中長線還是從其他高息公用股入手為宜。
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