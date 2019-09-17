【上車機會到】未補價二手居屋叫價回落

隨着整體樓市調整，備受白居二追捧的未補價第二市場居屋，叫價亦顯著回軟。市場上8個交投較活躍二手居屋，放盤價全數相比今年做價高位回落，跌幅最大為天水圍天盛苑，個別兩房戶現時放售價低出約7.4%。至於4個東九龍區居屋跌幅由逾1%至逾7%。

東網統計8個在市場交投量較多、樓齡低於20年的居屋屋苑，自去年11月白居二開始入市至今年的逾10個月，共錄295宗個案。期內交投量較多的天盛苑，共錄62宗。祥益蕭嘉偉透露，近期該盤業主叫價回落，如中層實用面積506方呎單位，今年中時做價曾達486萬元，而同類J座中層戶，最近成交僅420萬元，反映做價已跌約13.6%。

他續稱，同屋苑目前只餘67個放盤，如上述同類兩房放盤，目前開價由450萬元起，較做價高位低約38萬元。由於近期部分失落於新居屋抽籤的人士回流，加快入市吸納平盤，帶動天水圍區上月中至今，已錄至少逾20宗未補價居屋成交。

該批交投活躍屋苑中，不少位於東九龍，當中慈雲山慈愛苑過去逾10個月共錄45宗第二市場買賣，實用面積650方呎低層三房戶，成交價曾達700萬元。惟富誠地產潘祖兒指，同類中層單位現時叫價由650萬元起，若極低層放盤更低至620萬元。雖最新叫價比做價高位低7.1%，但入市買家依然不多，估計會再有5%議價空間。

至於油塘鯉安苑期內則錄28宗買賣，個別實用面積650方呎大單位，成交價高達800萬元，呎價1.23萬元，惟現時亦已跌價。世紀21聯誠謝寶昭稱，該類三房戶放盤，目前叫價由750萬元起，較高峰時做價低約6.3%。事實上，在新居屋抽籤結果公布前，該屋苑不少業主見交投淡靜，已主動減價。

同區油翠苑情況相若，物業實用面積400方呎中層戶，做價最高曾達520萬元，但近日B座有同面積中低層單位，放盤約1個月，降價50萬元，最終售470萬元，呎價11,750元，屬同戶型3月後新低。目前同類放盤入場費約500萬元。

由於該批居屋仍屬房委會擔保期內，白居二買家可免壓力測試做足9成按揭，還款期最長25年，故不少買家均為該類人士。而房委會表示，截至今年8月中旬，去年2,500個白居二名額，已有約1,200個獲發出提名信成功入市，入市比例約48%，當中購入居屋及公屋比例則為三比一。

至於最新一批3,000個名額即將入市，料可帶動二手居屋交投增加。祥益地產總裁汪敦敬表示，隨着大市回落，第二市場叫價亦已下跌，以致近日睇樓量上升。由於此類物業以用家主導，屬於一個較為「溫和」的市場，預期大跌機會不大。

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