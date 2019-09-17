【專家點評】龔成：公司派息對股價影響大

市場對一隻股票的評估是多方面的，資產負值、盈利、回報率、前景、現金流收入（股息）等，所以股息只是其中一項。不過股息亦可以是一隻股隻價值評估的其中一種方式，所以，若公司想股價不太波動，保持一套穩定的派息政策是必須的。

--股息是評估價值的其中之一--

例如，某公司一向是不派息，將所有盈利都作保留，用作公司的發展，這一灌的政策自然會吸引到一些不以收息為主的投資者，他們買這股票的原因是看好該公司的前景，期待股價的上升多於股息。

另外，若某股一路都有穩定的派高息，收息對於持有這股的投資者（由其是長期股東），是一種持續的現金流收入，是回報的重要部分 。

派息比率的意思是，賺到的淨利潤，有多少會派送給股東的比率，例如公司今年賺10元，肯將其中8元派給股東，那派息比率有80%，是一個高的派息比率。

--派息政策轉變的影響--

如果一間公司由一直派高息，到突然派低息，由於與市場期望不一，股價當時就產生了頗大的反應，除非公司能作出一個美麗的解釋，否則下跌是不能避免的。

因為除收息減少外，市場還會推斷派息減少的理由，是否當中的資產質素轉差？是否前景不明朗而要保留更多的現金？總總的推斷都會令股價有影響。

不過，若公司只因該年某特別事件而只影響這一次的派息，而將來的派息沒有改變。若市場為了這一次的股息而股價大跌，若投資者評估到將來的派息必然回復，那對於喜歡收息的投資者，就是一個不錯的時機。因為你只需犧牲一年的股息，就可有一個不錯的買入價，一年後就獲得一個不錯的股息回報率，的確是吸引的。

註：關於派息影響股價尚有下集分析，將於下周二在本欄發布，敬請留意。

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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