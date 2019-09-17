【午市重點睇】油金價回軟 英鎊弱勢
2019年09月17日 12:03
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●亞洲市，美匯指數續在98.6水平；圓匯報108.1；歐元兌美元報1.101。英國脫歐談判無進展，英鎊弱企1.241。港匯最新處7.8216。在岸、離岸人民幣在7.08水平。金價略為回落至1,498美元；布油回軟，最新報68.08美元，紐油報61.96美元。道指期貨跌14點。
●港股曾挫300點，恒生指數半日跌274點或1.01%，報26,849點。https://bit.ly/2kMX2mQ
-異動板塊：出口股受壓，萬洲領跌藍籌。
-異動股：創辦人放棄參選總統，富智康曾挫23%。
-異動股：TEAMWAY INTL GP配股曾飆73%。
-爪哇控股斥7.8億購中環商廈收租。
-港股格局：陳炳強未能斷定油價能否持續急升。
●【即市分析】
-香港評級展望遭下調，港鐵噩耗未完… https://bit.ly/2lQTyAb
-國際油價大波動，油服股伺機起動？https://bit.ly/2lSuiJI
-港股再度轉弱，最新策略係… https://bit.ly/2lPVJDX
●A股快報：滬深三大指數半日收市均挫逾1%。https://bit.ly/2kPGIBN
●亞洲股市：日股中段反覆偏軟。
●港元拆息︰1個月重上2厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0730，較上日開市價下調73點子。
●新股專輯：傳百威亞太集資規模最多約546億港元。
●內地70大中城市新盤售價續升，北京二手價回落。
●觀塘海濱工業大廈逾八成業權出售，意向價約32億元。
●新加坡8月非石油出口按年跌8.9%，連挫6個月。
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