【午市重點睇】油金價回軟　英鎊弱勢

●亞洲市，美匯指數續在98.6水平；圓匯報108.1；歐元兌美元報1.101。英國脫歐談判無進展，英鎊弱企1.241。港匯最新處7.8216。在岸、離岸人民幣在7.08水平。金價略為回落至1,498美元；布油回軟，最新報68.08美元，紐油報61.96美元。道指期貨跌14點。

-異動板塊：出口股受壓，萬洲領跌藍籌。

-異動股：創辦人放棄參選總統，富智康曾挫23%。

-異動股：TEAMWAY INTL GP配股曾飆73%。

-爪哇控股斥7.8億購中環商廈收租。

-港股格局：陳炳強未能斷定油價能否持續急升。

●【即市分析】

●亞洲股市：日股中段反覆偏軟。

●港元拆息︰1個月重上2厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0730，較上日開市價下調73點子。

●新股專輯：傳百威亞太集資規模最多約546億港元。

●內地70大中城市新盤售價續升，北京二手價回落。

●觀塘海濱工業大廈逾八成業權出售，意向價約32億元。

●新加坡8月非石油出口按年跌8.9%，連挫6個月。

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