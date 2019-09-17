【瑞通推介】騰訊輪證好倉獲得顯著資金流入

瑞通認股證牛熊證銷售部：沙特石油設施遇襲令油價急漲，投資者憂慮經濟受高油價拖累，道指隔晚收報27,076點，跌142點或0.5%。

恒指正處於8月中開展的上升通道，並於上周兩度挑戰上升通道頂，惟未能突破，現時返回上升通道的中間位置，周一(16日)收報27,124點，跌228點或0.8%。評級機構穆迪將香港「Aa2」信貸評級展望，由「穩定」降至「負面」。恒指周二(17日)早段繼續偏軟，跌超過200點，失50天線和26,900點。

恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾7,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,700萬元，反映投資者看好港股將見反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,690點，而熊證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點。

騰訊控股周一曾跌2.8%，穿340元關，之後低位獲承接，收市跌幅收窄至不足1%，10天和50天線失而復得，以全日高位346.6元收市，但連升3日走勢結束。該股周二早段繼續偏軟，低位跌穿10天線(342.94元)，其後跌幅略為收窄。集團已連續14個交易日進行回購，累計斥資逾5億元，另宣布向易鑫集團控股股東易車提購。輪證資金流方面，周一有逾2,100萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有537萬元淨流出。

沙特阿美的兩處石油設施日前遭無人機攻擊，料波及全球約5%原油供應，刺激原油價格暴升，中國石油周一最多升7.6%至4.46元，其後升勢逐步回順，收升4.3%於4.32元。該股周二早段逆市大致靠穩，於4.3元之上徘徊。周一分別有52萬和34萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

美團點評周一收跌1.8%於72.3元，連失10天和20天線，結束3日升勢。周二早段高開後回軟，於72元之下整固。周一有160萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有13萬元淨流入。

IDC預測今年全球智能手機出貨量下跌2.2%，明年整體出貨量則預計增長1.6%。舜宇光學周一收跌1.26%於117.9元，結束3連升走勢，但仍處主要平均線之上，周二早段股份好淡爭持，留意能否守穩10天線(115.1元)。周一分別有127萬和384萬元資金淨流出其好倉和淡倉。

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