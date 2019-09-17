【專家點評】陳正犖：內地經濟增長恐「破六」

港股連續兩星期累計錄得升市後星期一回吐，或歸咎於內地經濟數據令人失望。

內地固定資產投資增長，由1至7月累計的5.7%放緩至1至8月的5.5%，當中製造業投資增幅，由3.3%回落至2.6%，中央之前推出的一系列減稅降費措施，對私人資本開支的刺激，似乎不及預期。8月零售銷售，按年升幅減慢至7.5%。工業增加值放緩的情況更嚴重，8月升幅收窄至4.4%，遠遜於市場預期的5.2%，當然中國70華誕日臨近，工業生產逐步受限制，一次性因素也拖累了今次數據。

內地上半年經濟增長6.3%，不過審視7、8月情況，加上預期國慶前生產及建築工程繼續受限，第三季經濟增長料回落至6.1%。目前貿易摩擦仍未明朗，穩定經濟政策的效應又漸漸遞減，我們不再預期宏觀經濟將於第四季反彈，所以將全年經濟增長預測調低至6.2%。特別是我們現時對基建投資及零售銷售稍後的復甦程度，看法轉趨審慎。

我們仍然預測明年美國總統大選前，中美難以達成貿易協議，貿易摩擦將持續，縱使近期雙方表面釋出善意略為停火，但貿易戰令營商環境不明朗因素增加，對經濟的負面影響已逐步浮現。內地料將加快推出財政及貨幣刺激政策，以提振內需。

不過礙於仍需要控制房地產相關貸款及隱性地方債務，而且企業及居民對前景信心下降，或令穩經濟措施效用大打折扣，政策未必能抵銷經濟下行壓力，內地明年經濟增長甚至有機會跌穿6%。投資者部署中資股，不宜過分進取。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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