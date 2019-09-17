【深度解構】新iPhone大賣鏡頭　Apple變「相機」公司？

蘋果公司旗下新iPhone 11系列手機已開始接受預購，市場估計今次不會掀起炒賣潮，果粉只宜買來自用，歸根究柢是新手機無論外形或功能都無太大驚喜，新手機最大創新僅是「相機」，唔通Apple已技窮，索性逐潮成為一家相機公司？

【iPhone 11 Pro大賣「三眼鏡頭」】

正所謂重要的事情要講3次，甚至連德意志銀行分析師Jeriel Ong都在報告指，iPhone 11系列手機的最大賣點是「鏡頭、鏡頭、鏡頭」。而是次兩部iPhone 11 Pro有「三眼鏡頭」的配備，為公司前所未有地為手機配上3個鏡頭，並增設遠攝功能，明顯較舊款iPhone為多。

Apple管理層對新iPhone鏡頭的重視，亦可從其花在介紹新相機技術的時間上了解到。在公司早前舉行的100分鐘新聞發布會，就用了13分鐘介紹iPhone 11 Pro的相機，較用在Apple Arcade、Apple TV+或新iPad的時間為多。另據活動記錄，在講解iPhone 11的相機上，亦用了7分鐘。

公司行政總裁庫克指，為改進新iPhone的相機，有800人投入了努力。至於擁有多款新顏色的iPhone 11，手機最大改進是配備更多相機傳感器和鏡頭。難怪連Apple最高級的營銷主管Phil Schiller都認為，iPhone 11的相機將為手機最受歡迎的部分。

【數碼相機沒落 成就智能手機】

何解鏡頭成為新iPhone的重點？分析師指，Apple的競爭對手三星電子及華為等，已發布配備多個鏡頭的手機，並使用機器學習技術將照片結合起來，以獲得更佳效果，Apple需要拉闊雙方的技術差距，因而大力改進新iPhone的相機技術。Gartner分析師Annette Zimmerman表示，相機是手機買家最關心的部分，也是大部分人期望有創新之處，對用家而言，鏡頭是易於觀察，故屬簡單的衡量基準。

另外，配備高水平鏡頭的手機明顯取代了傳統數碼相機。據風險投資家Om Malik分析的相機和影像產品協會的統計數據，智能手機的相機專業化，促使獨立數碼相機的銷量急降，數碼相機的銷量由2008年的1.2億部急跌至2018年的只有2,000萬部。與此同時，Apple在2018年財政年度，售出近2.18億部iPhone，研究公司IDC估計當年智能手機銷售量為14億部。

Om Malik指，由於智能手機的每年銷售量達數以億計，Apple、三星、華為等因而有能力投入數十億元資金，研究和改進手機鏡頭、軟件和相關技術，加上有更好的晶片、傳感器，以及不斷改進的運算法，所以未來是屬於電腦運算的攝影。

【中國消費者點揀？】

中國為iPhone近年主打市場，「果粉」又Buy唔Buy佢個「相機」？外媒引述內地電子商務網站及Apple官網的數據顯示，內地「果粉」對相機大幅升級的iPhone 11 pro的興趣，遠遠不及以平價取勝的iPhone 11。據悉，iPhone 11的128GB及64GB機型的預訂數量，佔iPhone 11系列預訂總數的62%，該款手機售價由5,499元人民幣起。至於索價過萬元人民幣的iPhone 11 Pro Max 256GB型號，預訂量佔比只有13%。

由Apple官網的發貨日期亦可見，內地iPhone 11買家要待10月3日才收到貨，較官方首發日9月20日遲近兩周，特別顏色更要等到10月15日才有貨。而iPhone 11 Pro Max 256GB型號估計9月26日已有貨，與過往較暢銷型號要輪候較長時間才收到貨的慣例一致。

由上述數據可見，內地消費者若購買配置專業相機的手機，可能仍會選擇價格較低的華為，以P30 256GB型號為例，市價只是iPhone 11 Pro Max 256GB的一半左右。真正iPhone用家可能只鍾情其iOS系統，因此平價版才是他們「杯茶」。

【分析員點睇新iPhone銷情】

iPhone 11的創新集中在鏡頭，不支援5G，有分析認為，Apple恐將錯過中國市場的換機潮。研究公司Canalys分析師賈沫表示，及至明年下半年，Apple將難以維持其在中國的地位，現還有待觀察iPhone 11的技術創新能否抵銷不支援5G的弱點。

不過，有最強Apple分析師之稱的天風國際分析師郭明錤在最新報告指，即便面臨華為的強力競爭，但iPhone在中國市場的市佔率仍有望逐漸改善；由於iPhone 11首周末預購優於預期，上調該系列手機2019年出貨量預測至7,000萬至7,500萬部，原預計為6,500萬至7,000萬部。

摩根士丹利認為，新iPhone下半年可能會在一定程度上推動需求上升，對供應鏈有「小利好」作用，估計下半年出貨量介乎7,000萬至7,500萬部，與去年同期相若。

另外，研究公司IDC預測，2019年全球手機業出貨量將跌2.2%，將為連續第3年下降。並估計iPhone今年出貨量跌15%，要待至5G技術落實，才有機會帶來增長，預期要及至2020年才能達到。

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