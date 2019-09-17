修例風波：零售差　代理指四大旺區吉舖情況衰過沙士！

他表示，原本年初預測舖租會上升10%，惟市況轉差，預料直至年底租金改為倒跌10%至15%，而直至明年底，租金累積跌幅達30%，租金有機會返回2006年至2007年的水平。

美聯旺舖董事盧展豪預期，隨着零售市況日漸嚴峻，零售商擴充審慎，舖位新租務個案大減，相信核心區勢出現「吉舖潮」，估計明年四區空置率將高達8%至9%，意味吉舖數目或超過600間，按年增加120至200間，甚至挑戰2017年高位664間吉舖，有機會創統計以來的新高紀錄。他又形容目前情況衰過沙士。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，按地區劃分，銅鑼灣空置率最高，達9.4%，有約102間吉舖，隨後為中環區有約131間吉舖，空置率達9.1%。尖沙咀及旺角分別有約102及146間，空置率各約6.8%及4.3%。該行預計明年的空置率進一步上升，銅鑼灣有機會升至10.5%至11%，為最高空置率的地區。

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