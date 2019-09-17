調查：打工仔對MPF作退休保障「零信心」比例升至17%

強積金顧問公司駿隆一項市民對強積金之意見調查顯示，成員對強積金計劃的信心指數終止兩年的升勢，由3.5分跌至3.2分，持續處於偏低水平，反映打工仔對強積金作為退休保障明顯缺乏信心。「零信心」的負面回應率，由2018年的16.2%增至今年的17.7%。

儘管打工仔認為在選擇強積金計劃時，費用及收費十分重要，惟顯查顯示，逾八成受訪者不清楚現時的強積金計劃收費水平，包括預設投資計劃(DIS)的收費上限為0.95%、最新開支比率為1.51%，整體而言，知道自己強積金戶口結餘的比較有所上升，增至92%。

至於打工仔對強積金餘額的期望，受訪者「估計」至65歲時，所累積的餘額會佔總退休儲備約26%，惟「希望」有關比例可佔44%，反映預期與希望之間的差距多達18個百分點。受訪者並期望退休後可維持退休前收入約六成，因而近三成人打算再作額外強積金供款。

積金局早前透露將於第四季展開DIS收費檢討，傾向下調收費水平，駿隆集團執行董事王玉麟表示，業界對減價持開放態度，若收費下調可吸引更多打工仔選擇，認為會是雙贏的局面，加上市面已有基金收費低於DIS收費水平，坦言存在減價空間，強調低收費並非選擇唯一參考指標。

該集團常務董事陳銳隆表示，年初至今，固定收益基金中的環球債券基金回報逾6%，情況較為罕見，至於強積金投資部署，他建議成員可選擇含較高股票成份的混合資產基金，盡量避開保守基金，並轉投北美債券基金，並預期恒生指數年底維持27,000水平。

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