樓價UPDATES：藍澄灣樓價再跌穿六球

二手樓價回落，青衣藍澄灣樓價再跌穿600萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔海光閣低層B室，實用面積308方呎，兩房間隔，附有特大平台可望海景，剛以538萬元易手，實用呎價17,468元，原業主於2011年4月以243萬元買入，持貨8年帳面獲利295萬元，升值1.2倍。

●北角金龍大廈A座高層3室，實用面積857方呎，三房連套房間隔，以約1,765萬元獲承接，實用呎價約20,595元，原業主於2014年7月份以1,278萬元購入，帳面獲利約487萬元，升值約38%。

●筲箕灣居屋東駿苑銀駿閣高層4室，實用面積538方呎，望海景，原先叫價540萬元，累減22萬元或4.1%，以未補價第二市場價518萬元易手，實用呎價9,628元。

●西灣河嘉亨灣9月暫錄得3宗成交，平均實用呎價21,101元，其中1座中層H室，實用面積493方呎，兩房間隔，望海景，叫價1,100萬元，最終願減28萬元以1,072萬元易手，實用呎價21,744元。

●西灣河逸濤灣4座中層C室，實用面積742方呎，三房連套房間隔，以月租約41,000元成交，實用呎租約55.3元，租客為外區客，鍾情屋苑設施，故承租單位。

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九龍區

●將軍澳豪庭高層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，今年6月叫價950萬元放售，經議價後減價137萬元或約14%，終以813萬元交吉沽出，實用呎價約17,484元，原業主約於2012年1月以約350萬元購入，持貨約7年，帳面獲利約463萬元，升值約1.3倍。

●鑽石山居屋龍蟠苑D座中層6室，實用面積426方呎，兩房間隔，放盤罕有，議價後於已補價自由市場以648.8萬元成交，實用呎價15,232元，買家為同區客，鍾情屋苑鄰近港鐵站，即睇即決定入市自用。

●旺角金國中心高層B室，實用面積約221方呎，一房連開放式廚房設計，原先叫價450萬元，減價24萬元或約5%，最後以426萬元沽出，實用呎價約19,276元，原業主約於2005年8月以約204.3萬元購入，持貨14年，帳面獲利221.7萬元，升值逾1倍。

●何文田夾屋欣圖軒1座低層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，外望市景，以700萬元成交，實用呎價約14,286元，原業主在2009年8月以約252萬元連補地價買入，持貨10年，帳面獲利約448萬元，升值約1.8倍。

●奧運站柏景灣錄9月首宗租賃成交，單位為10座高層B室，實用面積864方呎，套三房間隔，同區客以月租42,000元承接，較原先叫租低1,000元，實用呎租約48.6元。

●西南九龍匯璽II第5B座高層D室，實用面積354方呎，一房間隔，每月租金17,800元，實用呎租約50.3元，業主於2018年9月以878.24萬元購得，按現水平租金計，回報率約2.4厘。

●長沙灣西九四小龍本月暫錄14宗成交，宇晴軒佔6宗，平均實用呎價18,055元，包括5座中層E室，實用面積462方呎，採兩房間隔，議價後以830萬元易手，實用呎價17,965元，買家見業主願意傾價，考慮片刻即決定入市自用。

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新界區

●青衣藍澄灣再錄低於600萬元成交，單位為2座中層G室，實用面積485方呎，兩房間隔，原業主今年7月放盤，叫價680萬元，8月降價至660萬元，近日經買家議價後，最終減至599萬元成交，實用呎價12,351元，累減達81萬元或12%，做價屬同類單位半年新低。

●東涌藍天海岸2座高層F室，實用面積約485方呎，兩房兩廳間隔，望山景，叫價由738萬元減至650萬元成交，累減88萬或約14%，實用呎價約13,402元，原業主於2009年6月以約218.8萬元購入，持貨10年轉手，帳面獲利約431.2元，升值逾1.9倍。

●東涌藍天海岸6座中層D室，實用面積781方呎，三房一套連儲物房間隔，原叫價1,000萬元，上星期降價至920萬元，經買家議價後，最終減至900萬元成交，實用呎價11,524元，買家為外區客。

●屯門茵翠豪庭雙號座數2樓連天台單位，實用面積598方呎，三房間隔，開價730萬元，議價後以700萬元成交，實用呎價11,706元，買家為家庭客，原業主於2010年中以276萬元買入，帳面獲利424萬元，單位9年升值1.5倍。

●天水圍嘉湖山莊本月錄約32宗租賃成交，平均呎租輕微回落至24元，其中樂湖居12座高層C室，實用面積551方呎，三房間隔，剛以12,000元租出，實用呎租約21.8元。

●元朗YOHO MIDTOWN本月成交加快，共錄得5宗成交，包括2座中層G室，實用面積443方呎，兩房間隔，叫價770萬元，減價20萬元，最終以750萬元沽出，實用呎價16,930元，原業主於2015年3月以約568萬元買入，持貨4年多，帳面獲利約182萬元，升值約32%。

●大圍薈蕎2翼低層B6室，實用面積389方呎，一房連儲物房間隔，業主有感近日市況不穩，單身女學生租客更願意先繳付1年租金及2個月上期，可即時起租，決定以13,500元租出，實用呎租34.7元，較市價略低5%，業主於2018年以778萬元購入，租出回報約2.1厘。

●馬鞍山中心4座高層G室，實用面積381方呎，兩房間隔，開價約620萬元，放盤1天內，議價後以610萬元易手，實用呎價16,010元，原業主於2016年以400萬元購入，持貨3年，帳面獲利約210萬元，升值約52.5%。

●沙田欣廷軒3座高層C室，實用面積429方呎，兩房間隔，議價後以738萬元易手，實用呎價17,203元，原業主於2007年以241萬元購入，持貨12年，帳面獲利497萬元，升值約2.1倍。

●粉嶺居屋昌盛苑C座高層6室，實用面積650方呎，三房間隔，以未補價第二市場價538萬元獲承接，實用呎價8,277元，買家為用家，感單位間隔合用，即入市作自住，原業主於2000年以約111萬元購入，持貨19年，帳面獲利427萬元，升值約3.8倍。

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