【市後重點睇】人民幣偏軟　道期反覆

美匯指數曾高見98.75，最新報98.6，離岸人民幣(CNH)低見7.0927，最新企7.08水平，港匯守7.82水平，圓匯於108.1上落，歐元企1.101，英鎊處1.24水平。金價在1,500美元樓下徘徊，最新報於1,496美元。布油、紐油分別企68美元及62美元。道指期貨微升3點。

●市後關注點

-21:15 美國8月工業生產

-價位提示：華彩曾逆市飆65%。

-異動股：行業數據標青，中遠海能逆市飆9%。

-順騰國際澄清可換股債初步換股價，午後復牌漲7%。

●歐美貿易爭議或升級，歐洲股市早段偏軟，英國富時100指數跌0.13%，報7,311點；德國DAX指數跌0.12%，報12,365點；法國CAC指數跌0.01%，報5,601點。

●【即市分析】

●【大行報告】

-高盛料明年內地住宅樓價跌5%。

-美銀美林升中生製藥目標價至12元。

●中原按揭：8月銀行轉按登記增4.7%，創新高。

●【深度解構】新iPhone大賣鏡頭，Apple變「相機」公司？

●修例風波：

-零售差，代理指四大旺區吉舖情況衰過沙士！

-投資者棄港，續將黃金移至新加坡等地。

-傳港8家虛擬銀行延至最早明年開業。

●碧堤半島賣938萬元，做價重返2017年，買家扑槌入市。

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