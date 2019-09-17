【市後重點睇】人民幣偏軟 道期反覆
2019年09月17日 16:10
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(中新社圖片)
美匯指數曾高見98.75，最新報98.6，離岸人民幣(CNH)低見7.0927，最新企7.08水平，港匯守7.82水平，圓匯於108.1上落，歐元企1.101，英鎊處1.24水平。金價在1,500美元樓下徘徊，最新報於1,496美元。布油、紐油分別企68美元及62美元。道指期貨微升3點。
●市後關注點
-21:15 美國8月工業生產
●港股失守二萬七關，恒生指數收市跌334點或1.23%，報26,790點；滙豐再跌穿60元關，收跌1.4%至59.75元。https://bit.ly/2kMX2mQ
-價位提示：華彩曾逆市飆65%。
-異動股：行業數據標青，中遠海能逆市飆9%。
-順騰國際澄清可換股債初步換股價，午後復牌漲7%。
●A股快報：滬綜指挫1.7%，失守3000點關。https://bit.ly/2kPGIBN
●亞洲股市：日股收市倒升13點，油股炒上。https://bit.ly/2kNuA4p
●歐美貿易爭議或升級，歐洲股市早段偏軟，英國富時100指數跌0.13%，報7,311點；德國DAX指數跌0.12%，報12,365點；法國CAC指數跌0.01%，報5,601點。
●【股匯攻略】德國股市見頂回落。https://bit.ly/2lZbrMU
●【即市分析】
-陳正犖：內地經濟增長恐「破六」。https://bit.ly/2lXLYDC
-中資券商股回軟有因… https://bit.ly/2mkhHiK
●【大行報告】
-高盛料明年內地住宅樓價跌5%。
-美銀美林升中生製藥目標價至12元。
●調查：打工仔對MPF作退休保障「零信心」比例升至17%。https://bit.ly/2lT3BVe
●中原按揭：8月銀行轉按登記增4.7%，創新高。
●【深度解構】新iPhone大賣鏡頭，Apple變「相機」公司？
●修例風波：
-零售差，代理指四大旺區吉舖情況衰過沙士！
-投資者棄港，續將黃金移至新加坡等地。
-傳港8家虛擬銀行延至最早明年開業。
●碧堤半島賣938萬元，做價重返2017年，買家扑槌入市。
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