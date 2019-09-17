買股樓小心！全球不確定指數又新高　遠超08年海嘯

外國傳媒報道，自從2016年英國公股脫歐及同年底特朗普當選美國總統，再加上去年底大冧市後，全球政治及經濟不確定指數再次升至歷史新高，較「九一一」事件及2008年金融海嘯更恐怖。這預示着全球金融市場恐再次大跌，尤其是10月「股災月」臨近。

所謂的全球政治及經濟不確定指數，是一項追蹤多國新聞的指數，由在經濟學研究首屈一指的芝加哥大學商學院教授Steven J. Davis在1997年開始創立，指數愈升，代表媒體提及經濟政策不確定性的頻率愈高，反之亦然。

從本文附上的圖顯示，該指數在1998年亞洲金融危機、911、伊拉克戰爭、金融海嘯、歐債危機、憂慮中國經濟、英國公投脫歐、特朗普做總統，以及去年底環球大冧市，都創下歷史新高。

Davis稱，新聞是現實不完美的鏡子，不僅能反映焦慮，更能影響人們的思維。故此，每當不確定的事情增加，就可能會導致企業投資不足、就業減少，並且緊縮消費。

值得注意的是， Davis的指數甚受對沖基金經理及其他金融市場參與者重視，例如全球最大基金公司貝萊德也會參考。因此，現時指數處於新高，亦某程度上反映基金傾向增持現金。

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