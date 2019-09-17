【fb直播】中港股市互拖後腿難反彈？
2019年09月17日 16:29
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周一穆迪調低香港信貸評級展望至負面，港股周二(17日)甫開市即失守二萬七關。A股亦全線下挫，滬綜指跌穿3,000點關，市場憧憬人民銀行下調中期借貸便利(MLF)操作利率落空，在中港股市互相拖累下，難寄望反彈？
國家統計局周一(16日)公布，8月汽車零售按年跌8.1%，跌幅為今年最大，汽車股續回吐，吉利汽車(00175)等捱沽，有貨點算好？
內地樓價升勢進一步放緩，8月70個大中城市新建商品住宅銷售價格，按年上升8.8%，升幅低過7月的9.7%，加上大行高盛唱淡，預計內地明年樓價跌半成，內房股幾乎全線向下，投資者及早止蝕沽貨？
百威亞太捲土重來在港上市，周三(18日)起招股，據報每股招股價介乎27元至30元，已引入基石投資者，籌資至多70億美元，今次又抽唔抽得過？
油價回軟，油股個別發展，中國石油化工股份(00386)沽壓尤其沉重，其餘兩桶油則倒升，油股點炒先最醒？
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