【專家預測】今次香港樓價底在何方？幾時入市？原來睇...

財富管理公司晉裕集團發表最新香港樓市展望報告，該公司投資分析師黃子燊表示，根據過往數據，恒生指數平均領先於港樓5.25個月見頂，同時領先2.75個月見底，而樓價跌幅平均為恒指跌幅約34.75至53.15%。

就此，該行預計，恒指將於22,576點見底，較今年高位30,081點回落25%，故料中原城市領先指數隨後兩個月，有機會於165.3至173.97點見底，即樓價較高位190.48點回落8.67至13.2%。他續稱，料未來3至4個月樓市也處於調整期，令今年全年樓價升幅收窄至低單位數。

對於香港長遠樓市展望，該行預計2019至2022年期間，有75,832伙私宅落成，即平均每年18,958伙，料未來新增供應，足夠滿足剛性較高的新增家庭自住需求。不過，香港整體對樓宇的需求依然大於供應，料樓市將維持上升趨勢，惟住宅供求失衡情況或有改善，未來4年的升幅料將放緩。

黃氏續指出，隨着香港人口結構轉變，適齡首次置業人口(即25至34歲的人士)將於2022年開始減少，估計屆時將令市場對上車盤，例如開放式戶及一房戶的需求減少，又認為長遠而言，該類納米盤的風險較高，升值潛力低，料樓價僅橫行。不過，符合改善住屋需求的中型及大型單位，如兩房或三房戶，估計將更具投資潛力。

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