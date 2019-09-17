神級分析！油價升到「呢個位」　股市才會大冧

外國傳媒報道，沙特阿拉伯石油設施上周末遇襲後，油價周一(16日)急飆一成，目前仍居高不下，這對全球經濟前景有何啟示？

成功估中2018年底全球冧市的網上證券交易平台AJ Bell投資總監Russ Mold翻查往績，發現過去8次，只要油價按年累飆1倍，當中有6次全球正處於衰退或經濟增長放緩。

因此，由於布蘭特期油過去徘徊每桶50美元左右，而目前亦僅處於70美元水平，故除非每桶升至100美元，否則問題不大。

「貼中」油金2016年2月見底、近年多次成功預測股市去向，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)亦認為，布蘭特期油在升至每桶80至85美元之前，不會對股市產生影響。他更樂觀地預計，油價上漲有望促使中美更順利地達成貿易協議。

他表示，當油價較穩定時，它與標指表現呈現正比，惟一旦油價大幅飆升，油價與標指的正關係會轉弱、甚至成反比，此水平大約是布蘭特期油處於每桶80至85美元。

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