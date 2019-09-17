百威亞太入場費3030元　有投資者指估值仍偏高

是次發售12.6235億股新股，公開發售佔5%，最多集資378.705億元，所得將用於償還母企附屬公司的貸款，而這些貸款與母企向公司轉讓有關。

今次引入新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)為基礎投資者，認購10億美元等值股份，設6個月禁售期。

值得留意的是，百威亞太是次重新招股，股份發售規模、招股價及集資規模，均較其7月首次招股有所縮減。發售規模少約3.64億股；招股價範圍則減少32.5%至36.17%；集資額更大削50.46%。

不過，7月份有出席其投資推介會的投資者認為，百威亞太早前已出售其澳洲業務，這次重來降低招股價範圍是無可厚非，不過其估值仍屬偏高，但該公司在高端啤酒市場上屬龍頭企業，認為日後發展潛力大，看好該公司前景。

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