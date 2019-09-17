【深度解構】油價難再癲　環球4招穩定供應

沙特阿拉伯石油設施遇襲，使該國產油量大減50%，刺激反映國際油價的布蘭特期油周一(16日)早段曾狂飆近20%，創下歷史紀錄。然而，分析料這絕非面臨「滅頂之災」，各國政府及組織正醞釀4招穩定原油供應，有望讓油價重回正軌：

【1、沙特可釋放閒置產能】

雖然沙特石油設施遇襲，但該國仍有閒置產能維持供應。據悉，沙特將盡可能提高曼尼法(Manifa)和薩法尼亞(Safaniyah)等波斯灣近海油田的產量，惟其中一些油田可能需要數周才能投產。此外，沙特與科威特共享中立區的Wafra和Khafji油田也有望重啟，為沙特提供新的原油產能。

縱使就算遇襲的沙特阿美設施能恢復部分產量，以及該國提高其他油田產量，全球石油市場仍面臨每日350萬桶的供應短缺，但這不足以讓油價飆升到每桶100美元水平。

【2、OPEC+會否增產有待觀察】

市場另一關注點是OPEC+(即石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯等聯合產油國)在襲擊發生後會否緊急增產，因油市最大的問題已從供應過剩，轉變為供應緊缺。

需要注意的是，OPEC秘書長巴爾金都和俄羅斯能源部長諾瓦克在沙特遇襲後皆表示，現在討論是否放寬減產限制為時尚早，相信各國充足的戰略儲備，以及沙特的閒置產能，足以應對此次供應危機。

據分析，其他OPEC+產油國可以向市場增加約每日100萬桶的供應，當中阿聯酋可以增加每日50萬桶產量，科威特增加10萬桶，俄羅斯增加16萬桶，伊拉克增加25萬桶。

換言之，全球原油的「缺口」並非太大。

【3、經合組織儲存量能滿足92天需求】

根據國際能源署(IEA)數據顯示，截至2019年6月底，經合組織(OECD)成員國的商業和政府控制的石油總庫存為44.8億桶，足以滿足92天需求。

市場料該組織的儲存量，可充分保證及滿足沙特減產期間的原油需求，但如果沙特產能恢復速度不及預期，那麼，減產超過20天後，市場恐不得不通過其他途徑填補部分空缺。

【4、戰略儲備成最後護身符】

最後，即使沙特的原油產量不能迅速恢復，世界各國的戰略石油儲備也可以應對目前的緊急情況。舉例來說，一向討厭高油價的美國總統特朗普已率先表態，簽署授權允許相關部門釋放美國戰略石油儲備。另外，特朗普也表示，不急於就襲擊事件動武，相信是要保證油價不會狂飆，反映油價漲勢難以持續。

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