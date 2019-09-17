蓋茨：不認為分拆大型科技公司是個好主意

美國大型科技公司正接受前所未有的監管，甚至面臨被拆骨。微聯合創始人比爾蓋茨受訪時表示，不認為分拆美國大型科技公司是個好主意。

近來美國司法部、聯邦貿易委員會(FTC)、各州檢察長和國會委員會都在審查所謂的大型科技公司，包括Alphabet旗下的Google、Facebook和亞馬遜等，認為他們過於龐大、過於強大了。

蓋茨表示，在他看來像Google和亞馬遜這樣的公司所作所為完全合法，他們正在做很多創新的事情。他又指微軟自身的反壟斷審查使得公司「對此類活動更加深思熟慮」。

蓋茨補充，如果你想讓一家公司摒棄一種行為方式，那麼你只需說出來，「這是一種違禁行為」，而將這家公司一分為二，讓兩個人做壞事，這似乎不是一種解決方案。

事實上，上世紀90年代，蓋茨旗下的微軟曾經差一點被分拆。當時該公司將其IE瀏覽器與Windows捆綁銷售，以維護其在PC操作系統中的優勢，招致了美國司法部的反壟斷訴訟，最終結果是美國當局放棄了分拆微軟的想法。

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