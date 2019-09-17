【美息前瞻】聯儲局或戲劇性按兵不動？港樓更悲？

美國聯儲局將於香港時間周四(19日)凌晨2時公布議息結果，據利率期貨市場顯示，市場仍預期聯儲局有99.9%機會減息0.25厘，即聯邦基金利率將降至1.75至2厘區間；預計維持利率不變的機會僅0.1%。

由於油價突飆，目前不但已沒有人估計周四會減息0.5厘，而且更預計周四可能是今年最後一次減息，因聯儲局若在周四減息，市場僅估計有47.5%機會於下月底再減息0.25厘，與之前一度高達六成機會大相逕庭。

【星展估可能不減息】

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪更認為，近日有迹象顯示減息預期降溫，他預計聯儲局本周可能不會減息，因美國經濟基本面仍然向好，加上歐洲央行近期推出的寬鬆措施不算進取，聯儲局政策有較多調節空間，未有減息迫切性。此外，中美於10月進行新一輪貿易磋商，亦為聯儲局靜觀其變提供誘因。

事實上，聯儲局上月減息後，主席鮑威爾於上次議息後記者會上形容減息只是「周期中段的調節」，而非持續減息周期的開端。其言論反映出，聯儲局未必會如市場預期般「一減再減」。

【減息等於撐特朗普？】

美國總統特朗普一直試圖把任何經濟欠佳的現象，歸咎於「聯儲局減息力度不夠」，他早前更主張當局應像歐央行一樣實行「負利率」。然而，聯儲局前第三號人物、紐約聯儲銀行前行長達德利卻呼籲，聯儲局不應減息幫特朗普打貿易戰，應由後者自己承受貿易戰帶來的惡果。

分析指出，聯儲局上月減息，很大程度上是出於中美貿易戰及全球經濟放緩帶來的不確定性。然而，就在聯儲局減息後，特朗普隨即宣布上調對華關稅，令貿戰再升級。從結果上看，聯儲局減息反倒成為特朗普的「資本」，間接助長他進一步加徵關稅。

對此，達德利勸告聯儲局官員們不要下調利率，因為要清晰地向特朗普表明，如果他再繼續利用關稅來使貿易戰升級，是要自己承受風險，包括2020年大選失利。

事實上，從數據上看，美國8月非農就業職位增長13萬個，僅略微少過預期的15萬個，但失業率維持3.7%，徘徊半世紀低位。8月消費物價指數(CPI)按月升0.1%，符預期；扣除食品和能源的核心CPI按月升0.3%，高於預期的0.2%。上述數據是聯儲局常用的參考指標，反映未足以支持聯儲局非減息不可。

【美息對香港有何影響？】

李振豪表示，受季結及大型新股即將開展招股等影響，令香港資金需求上漲，即使美國本周減息，港元拆息亦可能不跌反升，料最優惠利率將維持不變。

他續稱，美國十年期國債孳息率逐漸回升至1.9厘左右，以及美國和香港的銀行股股價齊齊向好，反映減息預期降低，銀行淨息差可望有所改善，令資金由債市流向股市。

然而，他相信港股仍由淡友主導，此次反彈浪僅屬短期現象。10月中旬及往後，若中美貿易談判及英國脫歐進程未如理想，資金或再由流入債市避險，建議若投資者有所斬獲，宜於10月中旬前先行「食胡」。

【減息亦難救港樓】

另方面，投資者亦會關注減息對香港樓市的影響。有分析指出，儘管利率是物業投資的一個重要考慮因素，尤其如今香港樓價甚高，市民置業十居其九要做按揭才能上車，利息支出影響供樓負擔能力，但整體上，目前香港的利率仍然算是處於低水平，樓價現調整之勢，亦非利率因素所使然。

因此，單單減息因素不足以抵銷經濟不景氣、收入下降、資產價格調整的壓力。反之，最近陸續有大型銀行調升按揭息率，即使美國減息，香港又未必即時會跟隨，故別對減息刺激樓市存太大期望。

事實上，參考1997年及2003年樓市情況，當時樓價展開「尋底之旅」，與經濟景氣度有密切關連。如今擺在眼前的是，全球經濟正步向衰退，致使各大央行再行回舊路放水救市。問題是，無論量寬效果如何，長期頻密使用，效用只會遞減。當利率低無可低，各大央行尚有何板斧救市呢？這誠然是一個大問題。

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