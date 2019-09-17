【深度解構】年輕人買樓苦過上一代 惟冧市又大鑊...

香港社會動盪不斷，致使不少評論認為，年輕人面對樓價高到不能負擔，阻礙成家立室，是問題癥結之一，事實亦確實如此！以下是綜合各媒體所得數據，顯示目前的年輕一代若要「上車」，確實較上一輩的人艱難：

●14年平均僅加薪63%

數據顯示，香港由2004年至2018年的14年當中，所有職業平均加薪63%，即平均每年加薪3.5%。舉例來說，一份2004年、月薪10,000港元的工作，到了2018年，薪酬應有16,300元。

●樓價則狂飆4.2倍

不過，香港樓價在這14年當中，卻大幅飆升了4.2倍！明顯地，打工仔微薄的加薪遠遠追不上樓價升幅。若以上述63%幅度計算，年輕人碓實要靠「父母幹」、甚至「祖父母幹」才能上車，這絕對不是去不去日本旅行的問題。

以香港最小單位面積431方呎統計，2018年431方呎單位的售價，新界是每呎12,061元；市區是每呎16,265元，平均每年上漲12.5%。近期新界又升到13,789元；市區升到16,705元，即最小面積單位、「上車價」起碼要594萬元。

●租金也飆1.7倍

沒有能力買，那麼，「租住先」又如何呢？結果是住宅租金在過去14年，也上漲了1.77倍，平均每年升7%，即又遠超打工仔的人工加幅。

●七成後生仔月薪不超過3萬

再細緻地看，目前香港24至35歲的年輕人，月薪中位數是21,250元，有七成以上月薪不到3萬元。若再擴大至所有年齡層來看，月薪中位數降到11,500元...換言之，連「父母幹」也要看「出身」。

【樓價大冧又係問題...】

既然年輕人買不起樓，那麼，樓價大調整又可行嗎？答案是：別期望香港樓價大冧！外國傳媒早已集結了一系列數據，警告香港樓價不能大冧，一旦大冧，後果不堪設想，並影響着每一個香港人。

●影響政府「派糖」

政府數據顯示，由於香港土地珍貴，故政府能靠賣地獲取可觀收入。2018年政府收入當中，房地產就佔了40%；其餘是薪俸稅佔10%；利得稅佔22%；其他佔28%。

回看2003年香港受累於「沙士」疫情，使2003/2004年度賣地收入僅佔總收入3%，當時財政赤字就達400億港元。

●經濟遭遇強震

若深入地看，上述提及房地產佔了政府整體收入40%，惟若單計賣地，就佔了逾20%。如果樓價大冧，必定對全港市民帶來負面影響。試想想，業主及正在供樓的人士會感到變得貧窮，於是減少消費，再一環扣一環影響基層。如果樓價未止瀉，他們更有借貸需要。

就香港經濟而言，樓市相關行業，包括建築等，佔據了經濟增長比重達1/5，比重與貿易差不多，之後就是金融、公共服務，以及其他範疇。

●牽動港股升跌

就股市而言，地產發展商為恒生指數比重第3位，僅次於金融及電訊。對上一次香港樓價調整期是2015至2016年，當時恒指亦累瀉約10%，之後樓價重拾升勢，在2018年中創新高時，恒指亦累彈約40%。

值得留意的是，地產股佔恒指比重逾10%，遠高於滬綜指、日經平均指數、英國富時100指數，以及美國納指的數個百分點。

【那麼，跌幾多合適呢？】

年輕人難買樓，樓價冧又隨時產生骨牌效應，那麼，有沒有「較折衷」的方案？財富管理公司晉裕集團周二(17日)發表最新香港樓市展望報告，該公司投資分析師黃子燊表示，根據過往數據，恒生指數平均領先於港樓5.25個月見頂，同時領先2.75個月見底，而樓價跌幅平均為恒指跌幅約34.75至53.15%。

就此，該行預計，恒指將於22,576點見底，較今年高位30,081點回落25%，故料中原城市領先指數隨後兩個月，有機會於165.3至173.97點見底，即樓價較高位190.48點回落8.67至13.2%。他續稱，料未來3至4個月樓市也處於調整期，令今年全年樓價升幅收窄至低單位數。

若該機構的預測正確，樓價調整13%會否較理想？一言以蔽之，政府確實要正視問題，否則困局無法解決！

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。