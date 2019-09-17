向世界錢進：投資另類之選　買樓移民土耳其

相信大部分人對土耳其的第一印象，都會聯想起伊斯坦布爾及雪白的世界遺產棉花堡，而土耳其作為橫跨歐亞兩大洲的國家，匯聚中東、中亞及歐洲的特色。土耳其護照更可成為日後移居英美的踏腳石，投資門檻不用200萬港元，是移民的另類之選。

天領國際海外移民部總監周惠芳表示，現時港人移民到土耳其主要透過投資移民的渠道，且過程相當方便快捷。

【門檻只需195萬】

土耳其是現時G20國家中，唯一能以低價位投資，並快速獲得護照的國家。投資者只需購買25萬美元(約195萬港元)或以上的土耳其房地產，或選擇到銀行存款50萬美元(約390萬港元)，投資滿3年便可獲得護照。往後在審批過程中，申請人最快可在3天內拿到居留證，半年內可以領取護照。

此計劃對申請人的要求相當寬鬆，申請者只需年滿18歲，沒有任何犯罪紀錄，便可連同配偶及18歲以下子女一同申請。計劃最大特色為申請者毋須坐移民監及通過任何語言測試。

【日後較易取英美居住權】

拿取土耳其護照最吸引的地方，是持有人日後容易取得要求較嚴格的英國及美國居住權。周惠芳指出，土耳其護照其中一大優勢是擁有很高的便利性，皆因土耳其與世界兩大國——英國及美國均有不同程度的聯繫。

土耳其亦向美國簽訂了互惠商業條約，令前者的護照持有者能夠更容易申請E2簽證，此證擁有跟綠卡(美國合法永久居民身份證的俗稱)相若的待遇。E2簽證是向美國簽訂互惠商業條約的國家公民，所簽發的臨時性非移民簽證。而此簽證沒有配額限制，申請者獲批後可自由進出美國及自由居住，配偶亦可在美國工作，子女同時可申請入讀美國公立學校，卻不需要負擔美國全球徵稅的高昂稅金。

此外，E2簽證申請速度快，當申請人獲得土耳其護照後，便可向居住國的美國領事館遞交E2申請，而整個過程只需時半年。目前數據顯示，土耳其護照持有者申請E2簽證的通過率更高達93%。

另一方面，土耳其與歐洲經濟共同體簽訂了安塔利亞協議，持土耳其護照者可申請商務或工作簽證到英國開辦公司或工作，會先獲發12個月簽證，到期後可以每3年免費續簽，而其配偶及21歲以下子女可以附屬申請人身份獲得受養人簽證 ，其後按照英國移民局的要求，在5年後便可申請永居，一年後就可申請入籍。

【伊斯坦布爾多華人】

每年都會到土耳其公幹的中土經濟及文化交流協會秘書長洪達智指，不少港人對土耳其感陌生，但其實伊斯坦布爾到處都是華人。另毋須太擔心人身安全問題，只要晚上不要在街上流連，並提防小偷便可。

伊斯蘭教是土耳其的主要宗教，所以只有小部分餐廳供應豬肉。當地飲食文化較重口味，食物較甜及油膩，但首都安卡拉設有各國菜式的餐廳，民眾不用為「搵食」煩惱。

【12年免費教育 可英語溝通】

談及當地的教育制度，他指，土耳其提供12年免費教育，當地識字率達98.5%，並強調外語教學。學生由小學開始已學習英語，故大學生均能以英語交談，有意移民土耳其者毋須擔心溝通上的問題。不過，當地平民化的市集及商店仍以土耳其語為主要溝通語言，若想徹底融入當地文化最好學習土耳其語，而他個人也有學習土耳其語。

另外，當地醫療福利不俗，更是全球十大醫療旅遊國家，公民在公立醫院能夠享用醫藥費全免的福利，在私立醫院則由政府承擔75%的醫藥費。

至於營商環境，他就坦言當地經濟仍屬發展階段，部分小企業仍以家庭生意為主。不過，當地歡迎外資公司進駐，現時更已開設港人熟悉的品牌店舖如屈臣氏和華為等。此外，當地政府也會為外資房地產公司及從事再生能源的公司提供稅務優惠。他稱，目前當地對金融科技、工程師、外語專才等相當渴求。

【貨幣狂貶值 樓價下滑】

土耳其被市場視為「脆弱五國」之一，緣於該國與美國關係不佳，土耳其貨幣里拉在走資及通脹失控下急速貶值，對債台高築的土耳其來說，變相推升以外幣計價的債務，影響經濟發展。

樓價方面，土耳其央行數據顯示，全國樓價指數截至去年11月，經通脹調整後按年下跌9.2%，較2017年下跌1.5%的幅度為大。當中最大城市伊斯坦布爾的樓價，同期經通脹調整後跌12.6%；安卡拉則跌10.5%，第三大城市伊茲密爾則跌7.6%。

土耳其住宅總銷售額去年也跌2.41%，但土耳其里拉兌港元及美元匯價在2018年同樣貶值約28%，間接鼓勵外資購買當地房產。

【1400呎單位180萬有找】

根據居外網顯示，一個位於伊斯坦布爾距離市中心8公里的單位，面積925方呎，售價約211萬港元，屋苑配備不同類型的休閒措施，如游泳池及健身室等。首都安卡拉一個三房連車位的住宅單位，只需約173萬港元，但面積近1,400方呎。

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