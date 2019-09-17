【拆局】點解香港唔跟美減息？銀行加按息有玄機？

美國聯儲局將於香港時間周四(19日)凌晨2時公布議息結果，據利率期貨市場顯示，市場仍預期聯儲局有99.9%機會減息0.25厘，即聯邦基金利率將降至1.75至2厘區間；預計維持利率不變的機會僅0.1%。

在聯繫匯率制度下，理論上香港息口亦會跟隨美國，不過，在全球央行「鬥放水」、美國聯儲局減息機會急增的情況下，有香港銀行卻「反其道而行」增加按息，並推出高息定存...

【美國減息 何解港銀反而加按息？】

市場預期聯儲局有減息需要，另一邊廂，以滙豐銀行為首的香港4大銀行，近月陸續加按息1/4厘，兩者利率背馳，反映銀行盈利受壓。

首先，所謂香港銀行加按息，是指調高新做按揭利率，並非調高最優惠利率(P)，不會影響到正在供樓的按揭客戶，亦無礙其他客戶借錢的息率。

至於銀行加按息的原因，當然是要改善按揭業務的利潤。業界人士解釋，正因為美國可能進入減息周期，銀行難以期盼未來有空間上調最優惠利率，即無望加息以提高已有按揭客戶的利率，故惟有從上調新做按揭利率入手，增加利息收入。

【港銀會否跟美國減最優惠利率？】

市場普遍預期，即使聯儲局在本周再減息，香港銀行亦不會跟隨下調最優惠利率，原因是香港銀行體系的整體資金仍然充裕，即俗稱「水浸」，所以美國2015至2019年加息9次，香港銀行只加「半次」最優惠利率，幅度0.125厘，至今美國掉頭減息，香港自然毋須再跟。

【銀行「水浸」但又積極加存款利率？】

中美貿易戰之後，香港銀行存款增長放緩，惟有加息與同行爭奪存款，以維持存款增長「跑數」。

同時，近日兩隻大型百億新股捲土重來，包括物流地產平台ESR及百威亞太，銀行要積極就招股活動進行資金部署，加定存息「留定啲錢」。

【聯繫匯率下 港元同美元利率走勢不同？】

在聯繫匯率制度下，港元利率水平一般會貼近美元息率，否則港元及美元的息差擴大，將會引發套息交易，令資金從香港流走及利率上升，從而拉近兩者息率。

然而，除了美元利率因素外，港元息口亦會受本地市場港元資金供求的變化影響，包括一些季節性因素、大型新股招股活動等，甚至資產市場如股市及樓市的投資吸引力，亦會影響港元息口。

當國際投資者仍然將資金停泊在香港，令香港資金保持充裕，港元息率就會保持低於美元息率，銀行亦因此缺乏全面調高最優惠利率的意欲，所以只會調高個別業務，例如按揭的新做貸款利率。

【現時做定存 選美元還是港元好？】

羽白資產管理財富管理總監梁彥穎指出，目前短線港元的定存利率較美元大約高出0.5厘，若存款規模有限，兩者回報差異不大。然而，受累本地政治風險上揚，以及聯匯制度受衝擊的擔憂日深，港元匯價或轉趨波動，他建議將港元轉為美元，並敍做短線美元定期存款會較為安全，例如3個月期定存。

此外，敍做短期定存可以確保流動性充足，可及時捕捉市場出現的其他投資機會。若投資年期達一年或以上，則建議買入債券產品，除了息率較定存高之外，若美國持續減息，亦可推動債價上揚，以達到「息價」兼收效果。

【現時美元定存息有多少？】

值得留意的是，不同銀行提供的定期存款利率各異，中小型銀行取態普遍相對大行進取，其中富邦銀行(香港)的美元存息明顯高於市場水平。經富邦香港將港元兌換成美元，並敍做3個月美元定存，年利率為2.9厘，起存額為等值10萬港元，息率相較大型銀行約為2至2.2厘水平高出一截。

若希望主攻短線存款，經中信銀行(國際)將港元兌換美元並敍做定存，一個月期年利率為3.8厘，敍做一周定存年利率更高達8.8厘，起存額低至等值1萬港元，門檻相對較低。

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