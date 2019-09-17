致富智庫：蓋茨披露「有錢秘訣」　就這麼簡單？

微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)曾多年來長踞「全球首富」，時至今日，他仍持續創造財富，並是大慈善家，究竟他有何成功之道？

美國著名財經媒體彭博社周二(17日)報道，他在接受訪問時透露，其採取的財富管理方式並非很保守，即不是經常強調要「現金為王」，所採取的策略是：「將超過60%的資產投資股票」。

報道指出，雖然蓋茨的慈善捐款金額已超過350億美元(約2,730億港元)，但今年以來淨資產依然增加170億美元(約1,326億港元)，使其身家淨值達1,060億美元(約8,268億港元)，在彭博億萬富豪指數當中，僅次於亞馬遜創辦人貝索斯的1,130億美元(約8,814億港元)。

不過，他的成功模式能否複製？他目前認為，由於資產價格實在太高，確實有理由相信，未來10年內的絕對回報將低於過去10年。

【勉勵年輕人「上進」】

除了投資，他亦曾說過一番勉勵年輕人的話：「你出生貧窮不是你的錯，可是...如果你死的時候還窮，那就是你的錯。」對於成功，他說：「如果你成功了，那是因為在某個地方、某個時間、某一個人，在你人生中給過你一些靈感，從而引導你找到了正確的方向。」

蓋茨雖然財富無憂，但絕對不需要羨慕，因他也經歷過無數挫敗，任何人的一生都不會一帆風順，分別在於他是以樂觀積極的心態面對挫折：

第一、做到堅韌不屈，不因挫折而放棄追求

第二、注意調整，降低原先脫離實際的「目標」，即改變策略

第三、用「局部成功」來激勵自己

第四、採用自我心理調適法，提高心理承受能力

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