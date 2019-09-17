10年最驚！基金經理恐明年衰退　惟未覺得股市快冧

外國傳媒報道，每月公布一次、對金融市場極具影響力的美銀美林9月基金經理調查報告顯示，擔心經濟衰退的大戶佔比創下2009年8月以來最高，主因是全球經濟增長放緩，以及貿易和政治不明朗。

調查顯示，38%基金經理估計，經濟衰退將於2020年來臨，比例高於8月的34%。該調查於9月6至12日進行，訪問了235位基金經理，管理資產總額達6,830億美元。

他們認為，若要未來6個月股票等風險資產表現良好，最重要的催化劑是德國推出財政刺激措施，其次是聯儲局減息0.5厘，以及中國加大基建開支。美國方面，他們也認為加大基建開支是最佳刺激經濟方法。

至於風險，40%受訪者依然認為是中美貿易戰，有38%人覺得中美僵局成為「新常態」，僅30%基金經理認為，能在2020年美國總統大選前解決。緊隨其後的風險是貨幣政策失效(即央行技窮)及債券泡沫，分別佔13%，再之後是中國經濟增長放緩，佔12%。

交易策略方面，買美國債券依然是最常見的交易，為連續4個月最受歡迎，反映基金經理們的避險意識仍然高漲。不過，配置美國股票亦大幅上升，淨增持的比例達17%，按月飆15個百分點，為2018年6月以來最大升幅，反映大戶未覺得短期內會有股災。

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