財經評論：減息預期突降溫　特朗普有苦自知

沙特阿拉伯石油設施遇襲，讓市場驚覺所謂防禦能力原來不堪一擊，並重新為油價給出風險溢價，預示短期難以大跌，致使市場驟然間對聯儲局減息預期急降，即使本周下調利率，惟年內再減的機會不足五成，美國總統特朗普可謂有苦自知。

政壇有云「政治一日都嫌長」，金融市場何嘗不是！上周分析員仍熱烈討論美國會否很快實現負利率，目前已變調認為，由於消費市道理想，加上8月核心消費者物價指數回升至2.4%，若計及油價居高不下，將可暫緩低通脹憂慮，令聯儲局毋須急於減息。可預見的是，聯儲局主席鮑威爾在本周的記者會上可能「放鷹」，強調近期減息只是周期調整，而且差不多完結，不是長期寬鬆循環的開始。

一旦如此，特朗普的美夢就落空了！因他本以為可藉着極低通脹的趨勢，向聯儲局施壓大幅減息，上周更表明利率可劈至零、甚至更低，以便實行其低成本「債冚債」大計，讓政府大幅減少利息開支之餘，更可籌集足夠資金刺激經濟，例如明年再向中產減稅，使其連任機會更穩固。

不過，大前提是聯儲局肯配合，因美國聯邦政府截至9月底為止的本財年預算赤字，到了8月已突破1萬億美元；美國國債規模達22.5萬億美元，約佔國內生產總值105%。回看特朗普於2017年1月上任時，國債規模僅19.95萬億美元，反映他平均每年就新增約1萬億美元債務，以支持強行「派糖」的減稅方案。相比之下，前總統奧巴馬執政8年，國債增加了9.3萬億美元，即平均每年增加1.16萬億美元，雖然略高於特朗普，但當時正值2008年金融海嘯後，為了挽救美國、甚至全球經濟，才迫不得已大舉發債，如今特朗普未到衰退就已「先使未來錢」，情況當然不堪。

事實上，特朗普以往從商時已經歷多次破產，心態上與賭徒無甚差別，目前主要是押注通脹長期低企，以及歐、日長期負利率，讓他可安心透過發債而向民眾減稅，然後以更低利率的方式「債冚債」。不過，只要通脹驟然來臨，聯儲局就要被迫加息，屆時一切都會翻天覆地，特朗普如意算盤敲不響之餘，更可能禍延全球。

常言道：「人算不如天算。」經常自以為聰明，覺得能掌控全局的人，很可能「聰明反被聰明誤」。今趟油價突飆，特朗普面對的不僅債務再融資遇阻，更可能出現滯脹，即經濟增長低於通脹，屆時仍能大徵關稅嗎？不妨拭目以待。

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