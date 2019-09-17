樓價UPDATES︰維也納花園累減160萬沽

業主為求套現，不惜大幅減價，上水維也納花園有單位累減160萬元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●維也納花園1座中層F室，實用面積732方呎，以套三房間隔，望山景。上址原叫價約850元，議價後以690萬元易手，實用呎價9,426元。原業主於2007年以184萬元入市，持貨12年帳面獲利約506萬元。

●屯門海翠花園亦有單位議價後獲減500元租出，上址為5座中層F室三房戶，實用面積668方呎，有區內人士鍾情單位客廳及兩個房間均擁避風塘景觀，加上業主願增加議幅，因而以1.65萬元即睇即租，實用呎租24.7元。

●屯門市廣場月租入場較低，盤源吸納情況穩定。屋苑3座低層B室，實用面積353方呎，屬兩房設計，客廳及房間均向東擁泳池及開揚山景，以1萬元租出，實用呎租28.3元。若以同類單位現時銀行估值約485萬元計算，回報率約2.5厘。

●屯門公屋建生邨泰生樓高層8室，實用面積544方呎，於未補價第二市場以270萬元易手，實用呎價4,963元。買家為同屋邨住戶，因熟悉區內環境，故入市作自用。

●隨着樓價回落，刺激細價物業交投回升。美聯鍾家豪指出，荃灣中心11座中層C室，實用面積378方呎，6月開始放盤，前後累減40萬元，獲買家以510萬元購入，呎價13,492元。該盤本月已錄7宗買賣，較上月全月多1宗。

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