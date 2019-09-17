夜市UPDATES：沙特復產加快油價挫5%　美股牛皮

國際油價跌勢擴大，主要受沙特原油產能恢復速度加快消息拖累，惟在美國聯儲局周三公布議息結果前，投資者態度審慎。美股早段表現牛皮，道指目前報27,012點，跌64點或0.24%；標指報2,998點，升0.15點或0.01%；納指報8,154點，升1點或0.02%。港股期指夜市目前報26,756點，升9點，低水34點。

有報道指，沙特目前差不多恢復了七成已損失的產能，預計在未來2至3周內完全恢復正常生產，較原先估計耗時數月為快。消息公布後，紐約期油目前報每桶60.11美元，跌4.44%；布蘭特期油報每桶65.65美元，跌4.88%。

沙特大型原油處理設施上周遭襲，原油產量減少每日570萬桶，約佔該國原油產量的50%、全球原油產量的5%。

美國聯儲局開始召開為期兩天的貨幣政策會議，將在香港時間周四(19日)凌晨2時公布結果，市場普遍預計美聯儲將宣布減息0.25厘。標普全球評級美國首席經濟學家Beth Ann Bovino稱，油價飆漲令市場對聯儲局「不用急於減息」的預期也驟然提高，因為油價上升會導致通脹壓力加大，降低減息迫切性。

【21:30】聯儲局展開一連兩日議息會議，美股早段續偏軟，道指跌92點，至26,984點；納指跌6點，至8,147點；標指跌1點，至2,996點。

卡夫亨氏遭第二大股東3G Capital減持2,510萬股，出售價28.44美元，卡夫亨氏股價早段挫4%至28.44美元。

家得寶被券商Guggenheim Securities將投資評級由「買入」下調至「中性」，原因是該公司明年資本開支和其他成本將增加。家得寶股價早段跌1.42%至227.72美元。

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