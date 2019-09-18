東方日報B1：舖市現「空」兆　4旺區吉位激增兩成

中美貿易戰及社會政經局勢不穩，核心購物區湧現「吉舖潮」。據地產代理數據，尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環合共有多達481間吉舖，按年增加近兩成。報告又預料明年整體吉舖量將會上升至逾600間，勢創歷來新高。有地產代理估計屆時舖租有機會重返2006至2007年水平。

美聯工商舖於7至8月份實地到上述核心區內共156條街道及7,456間街舖調查，發現吉舖數目按年多73間，空置率約6.5%，亦較去年升0.9個百分點。當中，銅鑼灣空置率達9.4%最高，屬重災區。

該行行政總裁黃漢成表示，原先今年初預測核心區舖租可上升10%，惟市況轉差，估計截至今年底，租金走勢改為倒跌10至15%。而至明年底，租金累積跌幅將達30%，令舖租返回十多年前。

隨着零售市況轉嚴峻，零售商擴充趨審慎。美聯旺舖董事盧展豪預期，舖位新租賃個案將會大減，坦言目前市況衰過沙士，預料明年該四區整體空置率將升到8至9%，意味着吉舖數目將再增加120至200間。屆時市面上出現超過600間吉舖，有機會挑戰2017年時664間吉舖的高位。

對於各區空置舖位大增，美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋稱，按地區劃分，銅鑼灣空置率最高，現有約102間吉舖，而中環區則有約131間吉舖，空置率居次，達9.1%。尖沙咀及旺角則分別有約102間及146間，空置率各為約6.8%及4.3%。該行預計明年的空置率將會進一步上升，銅鑼灣更有機會升到10.5至11%。

至於按商戶類別劃分，現時四大核心區的商戶以飲食業為主，佔達25.2%，涉及1,880間舖，按年增加1.26%，惟該行預計明年該行業的數量會下跌。至於衣服、鞋履及皮具為第二大類別，涉約889間舖，佔四區整體商戶約11.9%，至於鐘錶、珠寶首飾及名貴裝飾物等奢侈品牌則佔5.6%。

事實上，銅鑼灣街舖商戶類別亦將出現變動。中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，銅鑼灣堅拿道西至怡和街一帶，空置舖位數目較六月社會活動發生前，已增加約10間，也有不少樓上餐飲舖在這段時間結業，而部分原先專攻酒吧、特色餐飲的銀座式商廈，也開始改變部署，擬疑引入美容、健身等商戶。

地產代理均相信零售市道已步入寒冬，喜來登旺鋪黃偉文稱，遊客數量顯著減少，商戶生意「幾成幾成咁跌」，儘管放租業主態度軟化，但租客取態更加審慎。現時租金水平也不算平，業主即使願意大幅減租三至四成，亦未必能夠租出。同時，他預期外國連鎖品牌會繼續大舖換細舖，以及縮減在港規模，原先計劃進駐香港的品牌也有機會暫時叫停計劃。

至於資深投資者蔡志忠則認為，社會動盪對旅遊區的一線舖位影響較大，一周有一至兩次示威活動，部分舖位做不到生意，情況很壞。但他認為與2003年沙士時不同，當時失業率高，市民無錢消費，而現時大多數人有工做，只是消費意欲不大，相信社會亂局最遲於年底可以平息。

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