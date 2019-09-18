姚遷　A股牛市格局未變

中秋節假日期間A股利好消息不斷，首先是中美貿易摩擦有所緩和，其次是歐洲央行重啟QE。影響所及，滬深兩市周一集體高開，隨後維持震盪盤整的走勢。節前市場表現已強於預期，而下星期的9月23日市場將迎來富時羅素及標普指數增加A股比重，A股將再次面臨「擴容」，長期資金繼續提升市場的信心，中期反彈格局有望延續，短期主線相信仍是科技和券商兩大方向。

不過受到油價急升，美股下跌的影響，9月17日三大指數早市低開低走跌逾1%，滬綜指很快跌破了3,000點，科技藍籌股出現分化調整，而金融科技板塊則逆市走強。從盤面上來看，分散染料、白酒、金融科技等板塊的升幅居前，電子發票、電力物聯網等板塊跌得比較多。滬綜指收市跌52點或1.7%，收報2,978點。

展望後市，最近滬綜指累計拉升已過百點，技術上有調整的需要。預料市場將震盪整固，建議可關注A股成交量的變化，如出現縮量的市況，則仍需要警惕A股的技術回吐。

政策方面，9月以來是北京政策的密集接力期，在多重政策的發力下，第4季經濟基本面有很大機會企穩，預期市場將進入流動性的接力期，在歐央行降息並超出預期重啟QE之後，估計聯儲局、人民銀行也將陸續行動，正式確立全球流動資金寬鬆的趨勢。

內地政策和流動性的接力，將推動核心資產價格上升，在資產配置上應回歸均衡，建議可增配低估值且受益於經濟企穩的個股。投資者可以堅定以金融消費龍頭為底倉，回歸均衡的配置，重點增配低估值且受益於經濟企穩預期的個股。

借鑑歷史走勢，滬綜指在2,733點有可能是牛市第二期上升的起點，對應波浪理論的3浪，即牛市的主升浪。牛市第二期上升初期因為要確認基本面和政策面向好，行情往往會有反覆，類似加速前的熱身，着眼中期的表現，投資者可繼續看好科技股和券商股。

從經濟活動來看，中國經濟處於貨幣政策寬鬆的過程中，並且引導中國經濟逐步下行觸底。海外市場亦重啟QE，將使得中國的資產更具吸引力。

從大類資產的角度來看，中國將出現出「股債雙牛」的格局，黃金的戰略價值也持續凸顯。

單論股票市場則維持A股牛市格局的判斷不變，券商、科技股和困境反轉的周期行業都將有不俗的表現。外資將繼續增持中國資產，各行業的PE在10倍以下、現金流充裕的龍頭個股將被持續加倉。投資者可關注已經逐步消化息差收窄預期的銀行股、得益於住宅交付回升的家電龍頭股，估值處於歷史底部的汽車及零部件股以及基建龍頭股，同時關注保險股和券商股。

中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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