聯博　低波幅投資策略勝在回報平穩

在波動市況中持續投資，似乎是違反人性的一件事情。研究顯示，投資損失的恐懼遠多於投資獲利的喜悅。因此，投資者往往在市場下跌時湧入防禦性資產，接着又等到風險性資產價格高漲後才重新進場。這樣的投資行為往往導致不理想的投資表現。正因如此，低波動股票投資策略的優勢在於可望創造較平穩的回報，同時好好管理下行風險，才有機會幫助投資者持續投資。

透過縝密的基本面分析，篩選出穩健、優質企業的主動式投資策略，投資者才可望保持穩定的資本增長。高品質企業的特性包括：擁有高度競爭門檻，例如專利或網絡效應；或是能夠創造一致且可預測的營收，例如授權協議。聯博認為，結合有紀律的量化研究與基本面研究，才能協助投資者發掘體質佳及估值合理之企業。

除了基本面分析外，量化研究才可為投資者在不犧牲太多回報的情況下，為其資本提供需要的保障。例如，以量化方式建構低貝塔值(Beta)的投資組合，較不易受到投資者情緒或是主觀判斷的影響，其成敗取決於歷史能否在未來重演。然而，量化方式可能會使投資組合對利率的敏感度上升。一如過去這幾年，利率攀升的環境可能會使得低Beta投資策略的表現重挫，反而無法發揮保護投資者的效果，2018年2月與2016年秋天就是最好的兩個例子。有鑑於此，聯博結合量化與基本面研究，發掘穩定、高品質、估值具吸引力、且能夠創造持續營收的企業。

的確，高品質的企業可能會受到追捧，讓估值面臨水漲船高的風險。這種情況在2018年9月尤其明顯，因為高品質股票與增長股已連續上漲多年。事實上，現在我們願意為優質、穩定的企業付出比過去高一些的投資成本。

高品質企業的另一特性是必須維持高水平的回報表現。這類企業可能擁有龐大的網絡效應而造成進入門檻、或是擁有他人無法複製的獨家資料、亦或是擁有優於同業的商業模式，特別是透過訂閱或特許牌照而能創造重複且可預測的營收的企業。此外，品牌也是消費型企業的一大優勢，即使是頂尖的品牌，也仍需深入研究才能見真章。

隨着退休的日子到來，投資者必須開始思考如何創造收益並保護現有資產。聯博認為，平衡配置於股票與收益型資產有助避免過早減持風險性資產，並創造收益以彌補退休後缺乏的收入。低波幅投資策略有機會大幅參與股市上升趨勢，同時有效限制下行風險。特別是對進入退休生活下半場的投資者而言，保護資本更是重要的目標，因為投資者可能也得開始動用老本，屆時，投資組合要具備抗通脹的能力，才能確保投資者不會坐吃山空。

儘管我們可以從「年齡」判斷合適的投資策略，但是最終還是取決於個別投資者的需求。舉例來說，假設投資者繼承了一筆龐大遺產，那他可能會比其他人早一步進入保護資本的階段，而非繼續追求資產的增長。然而，由於用到老本的機會也較低，因此在退休後反而可以長時間維持較為積極的投資策略。

無論如何，「靈活」是退休投資策略成功的關鍵。因此，建議投資者要盡可能拉長投資增長型資產的時間，並採用有助於緩和波動性與緊張情緒的投資策略。到了退休生活階段，投資者可能得開始採取收益型投資策略，最後則是以保護資本作為首要目標。採取單一投資策略或許比較簡單，但是隨着人均壽命與退休生活愈來愈長，主動調整投資策略是確保退休存款準備無虞的不二法門。（註：資料截至2019年9月13日）

聯博（AllianceBernstein）

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