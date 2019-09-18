黃國英　斬倉前要先評估情緒

油價急彈，市場認為美國駕駛者開支增加，削弱了消費能力，於是減持零售股。自己近期擁抱消費者經濟，自然又要接一掌。

捱打是投資致勝必經階段，這些股份周一晚平均跌2至3%，從最高位累計就大概5%。以外行人的角度，幅度算是溫和，可是在目前超低息年代，職業操盤思維短兵相接，感覺上已經相當難受。

一定要避免跟車太貼，不能妄想可以捉晒每一個浪的高低位。試看那些鼓吹十上十落舖舖清的專家，實戰成績根本乏善可陳，絕對是聰明反被聰明誤。耐性其實是投資最需要的特質，一旦被市場節奏帶住走，必然會操之過急，注定錯失贏大錢的一段。

面對這種環境，可以做兩個練習。第一是假設自己是零持倉，到底會有甚麼行動，假如答案是吼機會入市，那麼當然就不用完全清倉，很明顯斬倉的衝動，純粹是源於恐懼，而並非基本因素的考慮。

第二則是想像股價再跌百分之五，自己會有甚麼反應，假如一定捱不住會減倉的話，那麼就要量力而為。仍然可以選擇加倉，但就要有極強紀律，肯定自己到時會執行止蝕才出手。當然如果再跌百分之五也不感到壓力的話，絕對可以把握機會趁低吸納。

由於自己選股一向側重幾個重點板塊，面對極端的板塊輪動，所受的心理壓力會更加大。幸好操作的基金成立已經有一段日子，而投資策略是要睇長線，最重要是除笨有精，所以通常會兼顧近期是否跑贏大市，幅度有幾多，有時可以有較大的容忍度，例如這個9月非常差，也暫時容忍得到。不過下一仗便變得相對重要，擇善固執沒有回報的話，用光了子彈，係要重新面對較多掣肘。

投資要盡早開始，過了新手階段，如果成功累積到一定成果，之後就可以比較手鬆，逐漸減低操作的難度。永遠不去嘗試闖關，就只會一世戰戰兢兢，被迫跟住大市走。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，本欄逢周三刊出)

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