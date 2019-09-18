沈振盈　美倘減息　經濟踏不歸路

港股走勢繼續是反覆上落的格局，上周三突破了27,000點關口之後，一度逼近27,400水平，於250天平均線前停步。本周初連跌兩日，結果打回原形，重回26,800水平。大市的表現也屬正常，月初的急升，累積了近兩千點的升幅，出現回吐壓力是正常不過的事情。更何況，本地因素絶不配合近期的升市。故此，近兩星期港股的表現，確實是跑輸全球股市。

8月29日恒指在圖表上出現所謂的「終極死亡交叉」，50天線跌破了250天線。結果，恒指就在接着的兩個星期，上升近1,800點。統計結果再一次證明，很多傳統的分析方法，其實已經改變了。又或者用另一角度去説，理論是「死」的，分析是「生」的，要活學活用，不能讀死書，搬字過紙。

筆者為何要舊事重提呢？原因在於近年的一些技術分析理論，其實是錯漏百出，命中率一半半而已。然而，明知冇用的方法，卻又不斷重複地被拿出來作為甚麼重大啟示，實在令人煩厭。故此，筆者只有不厭其煩地每次作賽後紀錄，告訴大家此指標不用理會，令大家不要被誤導。

美國今晚議息，星期四凌晨有結果。雖然根據聯儲局的數據指標，皆顯示不應該減息，但市場仍一面倒傾向會減息，估計今次主席鮑威爾又被市場及白宮所挾持。若真是如是，美股及美國經濟將走上不歸路了。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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