盧志威　本港地產股估值低殘

港股可以說是屋漏偏逢連夜雨，油價突然急升，對港股弊大於利，原因是本土外向型經濟，靠轉口、做中介人為生，而中國亦是石油入口國，油價急升自然要挨貴油，無論如何都是壞事。目前最大的問題，是港股沒有領先板塊，剛剛炒起的周期股先升後回，雖然調整幅度不深，但如果沒有特別的消息推動，相信第一波反彈已經完結。中國經濟數據不佳，高油價加上經濟放緩，對股票來說即是高通脹、低增長，肯定不會是好兆頭。

香港地產股估值低殘，但是反彈勢頭不強，早前有消息指引用土地收回條例會令農地得到發展，對香港來說，能解決土地供應不足的問題，確實是天大的好事，但今次收地跟過往收地一樣，以何種價錢、先收哪些土地，都將引起爭議，所以筆者對於政策短時間內可以落實，並不樂觀，地產股將繼續以平價、低息環境作為賣點。

更為惡劣的是，中央將香港示威問題定性為高樓價，因各種各樣的原因，筆者不相信樓價會大跌，但是如果是用「市價」1,300蚊呎買農地，無疑令地產商賺少一大截。十多年後，這些新供應出來，一定會壓着樓價。所以長遠來說，在香港買樓的值博率會下降，對地產股是不利。

雖然港股不會太強，但亦唔似會大跌，始終估值太低殘。況且要止蝕的投資者，在早前的跌市中已沽得七七八八。餘下的部分是超級長線，無論升跌都不會走貨；部分是短炒心態，跌就買升就沽。會被挾死的好倉，已經平得七七八八。所以一段時間內，應該會在千多點內行上落市。

頂石盛豐資本董事 盧志威(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。