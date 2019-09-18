袁沛儀　減息步伐料緩　美元靠穩

市場聚焦聯儲局明晨議息，雖然市場近乎一致認為將再減息，不過參考貨幣供應增長先跌後回、樓價增長小幅放緩、就業市場尚算穩定，料當局往後的減息步伐應比市場預期慢及溫和，支持美元在近周高位98至99區間上落。

中美貿易關係目前稍微降溫，短線支持大市氣氛回升，避險資產暫時偏軟，債息輕微反彈，料美元兌瑞郎上試0.9980，美元兌日圓小幅上試108.80。

歐元區數據普遍回落，歐元技術上仍在6月初以來形成的下降軌內行走，不過接近保力加通道底，下行空間有限，料短線只保持溫和跌勢，反覆下試1.0920。英鎊走勢相對靠穩，英國國會目前正在休會，投資者觀望新消息下，料英鎊無具體方向；不過技術上觸及保力加通道頂，料短線下試1.2210後橫行。

商品貨幣中，加元在油價於60美元附近窄幅上落下，走勢相對較澳元及紐元穩，料美元兌加元在1.3220附近橫行。澳洲及新西蘭沒有重要消息公布，不過經濟增長及通脹均比外圍差，料澳元及紐元分別下試0.6790及0.6260。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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