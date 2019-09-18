王昕媛　復宏漢霖產品「變現」能力高

其中，HLX01(利妥昔單抗)是美羅華生物類似物，商品名為漢利康，在2019年4月底正式上市銷售，上市獲批准的適應症為非霍奇金淋巴瘤。由於該產品原研產品已經進入國家醫保，因此生物類似物同步進入醫保範圍。7月30日漢利康的價格下調15%，每瓶由1,640元(人民幣‧下同)調整至1,398元。就這個價格來看，和原研的美羅華有60%的價格差距，因此國產CD20單抗的優勢依然在。

目前，市場上其他CD20在研廠家，如信達生物(報產)、神州細胞(III期臨床)、海正藥業(III期臨床)、嘉和生物(III期臨床)、正大天晴(III期臨床)、華蘭基因(III期臨床)、上海所(III期臨床)，因此預計未來1年公司的漢利康依然是市場獨家國產CD20單抗藥。同時，為了擴大遠期的銷售，公司積極拓展適應症範圍，目前在做類風濕關節炎的適應症的中國III期臨床，而其他幾家依然圍繞腫瘤在做臨床，因此未來會有差異化競爭優勢。

公司第二款生物類似物是HLX02(曲妥珠單抗)。該產品目前公司已經和Accord一同向歐洲EMA申報赫賽汀類似物(曲妥珠單抗)(HLX02)上市申請。在中國，該產品目前在做上市優先審評，預計明年上市。相關適應症為：HER2陽性早期乳腺癌、轉移性乳腺癌、及轉移性胃癌。由於曲妥珠已經被納入國家醫保目錄，未來該產品上市後也將自動進入醫保。

第三款生物類似物是HLX03(阿達木單抗)──修美樂生物類似物，目前在做上市優先審評，相關適應症為板塊銀屑病、類風濕關節炎、強直性脊椎炎。

第四款生物類似物是HLX04(貝伐珠單抗)—─安維汀生物類似物，目前在中國是III期臨床，產品預計在明年申報上市，適應症為轉移性結直腸癌、非鱗狀非小細胞肺癌。

本次IPO集資公司用於臨床試驗外，同時為了配置更好的臨床試驗，公司還積極擴張產能。除了現有上海基地的1.3萬升產能外，公司還將在松江建設新的基地以滿足生產需求。儘管截至2019年3月底，公司依然處於虧損狀態，就公司現有的3個接近商業化的產品來看，中國市場的合計規模在170億元，如果公司有20%的市場份額，那么就是一年逾30億的銷售額，我們預計公司在2021年達到營收平衡。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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