美股收市：聚焦議息結果　道指上漲33點

市場觀望美國聯儲局本周議息，美股收市反覆向好。道指收報27,110點，升33點或0.13%；標指收報3,005點，升7點或0.26%；納指收報8,186點，升32點或0.4%。

美國聯儲局開始召開為期兩天的貨幣政策會議，將在香港時間周四(19日)凌晨2時公布結果，市場普遍預計美聯儲將宣布減息0.25厘。

The Sevens Report創辦人Tom Essaye表示，投資者聚焦聯儲局對於今年減息多少次的信號有多強烈，可以在議息聲明的內容及利率點陣圖中尋到更多揭示，如果減息預期跟市場一致，股市短期有望做好；如果是「鷹派」減息，則市場恐更波動。

遭遇襲擊的沙特石油設備預期9月前能恢復產能，國際油價周二急劇回軟。紐約期油收報每桶59.34美元，跌3.56美元或5.66%；布蘭特期油收報每桶64.55美元，跌4.47美元或6.48%。

個股方面，卡夫亨氏遭第二大股東3G Capital減持2,510萬股，出售價28.44美元，卡夫亨氏股價收挫4.25%。

家得寶被券商Guggenheim Securities將投資評級由「買入」下調至「中性」，原因是該公司明年資本開支和其他成本將增加。家得寶股價收市微跌約0.3%。

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