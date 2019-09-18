【劈價實錄】碧堤兩個月累減142萬　南灣呎價年內最低

受市場氣氛影響，二手業主群起劈價，各類住宅做價近日普遍較高位回落逾一成。深井碧堤半島8座中低層三房戶，約兩個月累減142萬元，終獲買家以938萬元購入，較旺市時水平低近15%。而中高價物業鴨脷洲南灣，有高層戶成交呎價跌穿2萬元，料屬今年同類最低。

晉誠地產胡卓輝稱，剛售出的碧堤半島單位擁「闊海景」，上址早於7月時開價1,080萬元放盤，8月已降價至1,000萬元。有區內換樓人士見近日樓價下挫，趁機再議價62萬元，並即時落訂，終成功入市，以單位實用面積755方呎計，呎價12,424元。

事實上，樓市高峰期同類做價為1,100萬元或以上，而2017年底最高亦可達988萬元。以目前個別銀行對該單位網上估值仍逾1,000萬元，可見是次單位做價吸引。

●細價樓大興減至460萬

至於鄰區細價物業屯門大興花園，再錄樓價低於「五球」個案。中原湯鈞指出，該盤1期2座高層G室兩房戶，原業主見市況波動，即趁租約屆滿，叫價500萬元放售，放盤僅10天，減至460萬元售出。以實用面積394方呎計，呎價約11,675元，低市價8%。

據了解，原業主於2014年以257萬元購入，收租多年沽出，帳面賺203萬元離場。資料顯示，同類低層單位，今年中最高做價達523萬元，相比之下是次低約12%，並出現高層平過低層情況。

●藍籌盤黃埔每呎14760

即使過往抗跌力最強的市區藍籌屋苑，近日同樣面對跌價情況。太陽物業宏惠強稱，紅磡黃埔花園9期8座中層單位，實用面積771方呎，屬三房間隔。8月時開價1,300萬元，其後減至1,230萬元，但仍未獲承接，近日再擴大減幅，終以1,138萬元售出，呎價再跌至14,760元。同期數該類單位數月前以1,288萬元沽出，反映上址期內跌價約11.6%。而該屋苑本月至少錄得5宗買賣，以上址呎價最低。

除大型屋苑外，中高價物業在交投轉靜下，樓價亦回軟。市場消息稱，南灣10座極高層單位，實用面積1,056方呎，原開價2,700萬元，近期已減至2,300萬元求售，市傳單位獲買家以2,090萬元承接，呎價約19,792元。而該座同質素單位今年做價曾達2,338萬元，兩者做價相差約10.6%。

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