聯儲局十年來再回購證券紓錢荒　重啟QE預期升溫

美國貨幣市場隔夜回購利率連續第二天飆升，周二(17日)隔夜一般抵押品(GC)回購利率一度飆至8.75%，創史上最大升幅。

為遏制短期利率大幅升高，聯儲局十年來首次重啟回購操作，於周二買入532億美元證券，冀平息流動性緊張局面，可惜臨近收市之際，利率再次回升，迫使聯儲局於周三(18日)再次進行隔夜回購操作，規模最高將達到750億美元。

聯儲局重啟回購操作的舉動，彰顯出美國貨幣市場結構性問題已經變得極為嚴重。分析指出，雖然貨幣市場利率飆升並不能證明即將發生金融危機，但凸顯聯儲局正如何失去對短期拆借這個實施貨幣政策的關鍵工具之一的控制。

為給美國預算赤字提供資金，使美國國債發行規模達至創紀錄水平，但華爾街大行手中常常沒有足夠的現金來消化國債供應。Cornerstone Macro駐華盛頓合夥人、聯儲局前經濟學家Roberto Perli表示，根本問題在於系統中沒有足夠的流動性來滿足需求，央行的工作就是提供這種流動性。

值得留意的是，由於2008年金融危機後實施的保障措施，許多交易商減少了交易，使這些市場更容易出現波動。

據悉，聯儲局考慮引入隔夜回購工具，以減輕貨幣市場壓力，惟目前尚未就相關決定作出宣布。另一項長期補救措施是再次擴大聯儲局的資產負債表，永久增加銀行體系準備金。

摩根大通認為，聯儲局回購操作顯示，如果條件允許，當局願意暫時進行干預。但這一舉措不應被視為承認銀行準備金不足，或長期回購安排即將出台。

有「新債王」之稱、美國著名債券基金經理岡拉克(Jeffrey Gundlach)稱，回購市場的利率飆升將使聯儲局更有可能「很快」恢復其資產負債表的擴張，即重啟量化寬鬆(QE)政策。

聯儲局將在香港時間周四(19日)凌晨2時公布議息結果，市場普遍預計將宣布減息0.25厘。

回購市場流動性緊張為多重因素所致。就在企業季末繳稅抽走資金之際，市場又迎來大量新發美國國債的結算，增加交易商資產負債表上的持倉。如果不加以控制，利率的上升可能會推高企業和消費者的借貸成本，從而傷害到整體經濟。

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