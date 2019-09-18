【市況低迷】港示威平息亦難救經濟？數據話你知...

內憂外患籠罩香港，拖累經濟表現節節倒退，政府估計8月訪港旅客人次或大挫四成，勢使疲弱的零售表現雪上加霜。彭博經濟學家萬千相信，即使本地示威活動平息，經濟惡化趨勢亦難以快速逆轉。

●商業信心及PMI創歷史新低

香港一系列經濟指標於7月及8月份急劇轉弱，上月中小企商業信心及日經香港採購經理指數(PMI)雙雙創下歷史新低。萬千認為，市場信心已受到動搖，加上中國需求轉弱及環球經濟放緩，勢為香港經濟帶來更大的下行壓力。

●出口連跌9個月

截至7月份，香港出口貨值已錄得「九連跌」，星展銀行(香港)經濟師謝家曦相信，中美兩國短期內難以達成全面貿易協議，而東南亞國家經濟亦呈現頹勢，惟有關地區均為香港主要貿易夥伴，料不明朗因素將繼續拖累香港出口表現。

●股市浮沉影響消費

至於零售銷售貨值亦連跌6個月，他展望未來零售表現不確定性高企，受經濟轉弱及本地社會因素影響，市民的消費意欲有所下滑，加上近期人民幣反覆貶值及港元轉強，進一步削減外地旅客來港消費誘因。資本市場變化與零售表現亦息息相關，近月股市浮沉有機會造成負面財富效應，拖累私人消費開支下降。

●大行料今明兩年衰退

事實上，多間金融機構看淡香港經濟前景，券商中信里昂預計，今、明年兩年香港本地生產總值(GDP)均會錄得負增長，分別為負0.7%及負0.5%。至於摩根士丹利及德銀早前亦群起「唱淡」，將今年增長預測下調至負值。

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