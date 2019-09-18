【市前重點睇】美股靠穩 油價回吐逾半成

●美匯指數回落至98.26，離岸人民幣(CNH)下試7.09關，港匯企7.8231，圓匯企108.1，歐元高企1.1072，英鎊高見1.2515。金價於1,501美元水平上落。油價急挫逾5%，布油跌穿65美元，紐油失守59美元。道指期貨下跌。

●美國財政部數據顯示，中國在7月份是美國的第二大債權國，持有1.11萬億美元美國國債，較6月份減少22億美元。

-日本持有的美國國債增加約79億美元，達到1.13萬億美元，仍是全球最大的美國國債外國持有者，持有規模升至兩年多高位。

●「新債王」岡拉克表示，當美國經濟出現衰退時，國家債務恐將面臨「爆發」。

●美國聯儲局開始召開為期兩天的貨幣政策會議，將在香港時間周四(19日)凌晨2時公布結果，市場普遍預計美聯儲將宣布減息0.25厘。

●美國8月份工業生產按月升0.6%，升幅高於市場預期的0.2%，前一個月數字則由跌0.2%修訂為跌0.1%

●美國10年期國債孳息率跌4.54點子，報1.8013厘。

●美國貨幣市場隔夜回購利率連續第二天飆升，周二(17日)一度漲至8.75%，創史上最大升幅。為遏制短期利率大幅升高，聯儲局十年來首次重啟回購操作，投放數百億美元，並表示願在周三(18日)繼續開展回購操作。

●港股ADR指數收報26,799點，升8點。

●即月恒生指數夜期收報26,841點，升94點，高水51點，成交19,037張。

●紐約期油收報每桶59.34美元，跌3.56美元或5.66%；布蘭特期油收報每桶64.55美元，跌4.47美元或6.48%。

-沙特阿拉伯預計可以在2至3星期內恢復正常石油產能。

●紐約期金收報每安士1,513.4美元，升1.9美元或0.1%。

-中東局勢再起風雲，外電報道也門胡塞武裝威脅襲擊沙特阿拉伯在海灣地區的最重要盟友阿聯酋。

●如果英國推遲脫歐，傳英倫銀行行長卡尼有可能被要求再次延長任期。

●日韓關係因二戰勞工糾紛跌至低點。繼日本上月底將南韓剔出貿易白名單後，南韓產業通商資源部周三正式公布實施《戰略貨品進出口告示修訂案》，把日本剔出貿易白名單。

●百威亞太入場費3,030元，有投資者指估值仍偏高。

－－－－－－

其他精彩新聞：舖市現「空」兆 4旺區吉位激增兩成

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。