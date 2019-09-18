【股民熱話】油價飆升對你有咩影響？

沙特阿拉伯兩處石油設施遭無人機攻擊而令油產量將大減，國際石油供應大受影響是必然結果。本周初油價即飆高兩成，未來飛機燃油附加費同汽車用油價格會唔會跟住上升，將影響到用家同職業司機。此外，油價上升拉升全球通脹，會唔會令全球央行減息放水救市的如意算盤打唔響，經濟衰退之勢難改，甚至帶來滯脹風險，乃投資者關心的問題。

受襲擊影響，沙特的原油產量每日減少570萬桶原油或一半，相等於全球供應量的半成。外電引述國際能源機構(IEA)統計，即使石油輸出國組織(OPEC)減產計劃中止，每日也只能多供給90萬桶石油，難以完全補回供應缺口。雖然沙特等已表示會恢復閒置產能恢復，估計全面復產需時，美國亦不排除從戰備儲油中釋出部分石油，以應對供應短缺。

此外，國際石油供應大減之餘，衍生出另一個問題，乃中東局勢再度緊張。事緣美國直指今次事件，由伊朗幕後主使也門的判軍所為，但伊朗已斷言否認。到底美國會否進一步加大對伊朗的制裁，甚至會演變成軍事衝突，尚須觀察，但中東局勢又再趨緊張，將為全球經濟增添不明朗因素。

要知道，明年總統大選，特朗普正施展渾身解數，要聯儲局減息，以配合其競爭活動，刺激經濟，可聯儲局一直沒有放下對通脹的擔憂。若然今次中東事件，令國際油價持續回升，特朗普要求聯儲局「減息」的想法未必就能如願，釋放戰略儲備油做法是否就能壓住油價，要拭目以待。

另一方面，如今中國不缺物資，但就依然係石油淨進口國。若然油價飆升，將增加當前中國經濟所面對的通脹風險，限制官方以寬鬆貨幣政策刺激經濟增長的空間，故亦難免會被捲入旋渦。事實上，近期豬價上升已促使官方在部分地區下發豬肉禁令，若油價飆升，年尾的通脹情況令人擔憂，經濟不景而物價上升，將進一步打擊消費意欲，製造業經營情況亦會更加困難，這些突如其來的因素，似乎尚未充分反映在兩地股市估值身上。

東方日報專欄作者 帥哥

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