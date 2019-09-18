港股窄幅上落　三桶油受壓　瑞聲飆逾7%

港股早段曾升百點，惟恒生指數觸及10天及50天(同於26,890點水平)即遇阻，之後一度倒跌，暫於26,800水平整固。國企指數靠穩，主板成交200億港元。

石油股跟隨油價下挫，中國石油跌2.5%；中國海洋石油及中國石化跌1.8%。

其他重磅股表現牛皮，騰訊回軟拖低大市；友邦保險及滙豐控股升0.2%；建設銀行及中國平安靠穩；中國移動升0.8%。

iPhone 11系列預訂反應較預期佳，瑞聲科技飆7.5%。其他電訊設備股都有追捧，丘鈦科技及比亞迪電子升4.4%及4.8%；舜宇光學升0.5%。

體育用品股都做好，安踏體育曾漲半成，暫升幅收窄至4%；李寧及特步國際升2%及2.8%。

【09:20】中移友邦撐市 兩桶油回吐

市場靜待今晚美國聯儲局議息結果，港股開市靠穩，恒生指數升48點，報26,838點；國企指數高開17點，報10,519點。

油價顯著回吐，中國海洋石油開市跌2.8%；中國石油跌2.1%，是表現最差兩隻藍籌。沙特阿拉伯預計可於2至3星期內恢復正常石油產能。

重磅股方面，中國移動升1.2%撐市；友邦保險高開0.6%，合共貢獻恒指32點。中國平安升0.5%；建設銀行及騰訊升0.1%；滙豐控股無起跌。

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