【即市分析】何解公用股不宜沾手？

東方產經專欄作者股博士：沙特石油設備被襲，地緣政治風險升溫推升油價，市場避險意識會唔會再升係一個問題，而今個星期四有4間央行(美國、英國、日本、瑞士)公布議息結果，市場對息口有甚麼反應，又係另一個問題，但兩個因素皆對以收息及避險為主的公用股具影響。

從基本面睇，上述兩個問題好似冇乜關係，但實際上卻是密不可分，何解？首先，地緣政治緊張及石油供應減少，自然會推升油價，而油價升又直接推升通脹。大家應該仲記得，環球多國皆以通脹會否達到某水平，來決定息口去向。以美國為例，一直以通脹達到2%作為中線目標，而一日未達該水平，特朗普都可以「出口術」話聯儲局有條件減息。但未來油價抽高，通脹上升機會增加，變相減少特朗普手上籌碼，動用石油儲備能否穩定油價，還看中東局勢會否再有變化。

就公用股的吸引力而言，其一是業務收入穩定，防守力一流；其二是高收息率(相對其他板塊)。不過，如今外圍因素對公用股前景已起變化，事關香港受內憂外患影響，雖然板塊係有防守力，但若然港股整體氣氛差到極點，咁就算係公用股都難免要跟大市回落。

此外，公用股雖然派息穩定，但收息率係相對現時股價來計算，如果未來股價反覆下跌，咁又隨時面對「賺息蝕價」的結果。

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