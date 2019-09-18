世銀：全球經濟增長放緩速度遠超預期

世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)發表自4月上任以來的首次重要公開講話，他認為，近期的發展預示，全球經濟增長放緩基礎廣泛，增長速度勢較世銀於6月時預期的實際增長2.6%更低，而名義增長將放緩至不到3%，較2017及2018年的約6%大幅減速。

他稱，約有15萬億美元的債券的孳息率為0，甚至是負數，即接受市場認為數年甚至是數十年的回報都會非常低或為負，這種凍結資本意味着未來增長將放緩。

他又指，全球經濟增長放緩，可從中國經濟增長速度減慢中得到印證，至於阿根廷、印度和墨西哥的增長「顯著下滑」，整個發展中國家的增長速度更是「令人失望」。

國際貨幣基金組織(IMF)將於10月舉行年度會議，並將公布新的《世界經濟展望(World Economic Outlook)》。此前，IMF發言人Gerry Rice已揚言將對全球經濟作出一些新的修訂、預測及展望。IMF早於7月時已將今年的全球經濟增長預測，下調至3.2%，為金融危機以來的低位。

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