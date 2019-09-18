【專家點評】中海油股價升浪完結…

沙特阿拉伯石油設施遭襲擊，石油產量日減570萬桶，佔全球供應約5%，刺激油價飆升。雖然輸油管道可短期內修復，惟重建設施、更換船隻需時唔短，且未來會否再受攻擊仍屬未知之數，以上種種均支持油價企穩高位。

大和發表報告，將今年油價預測由每桶65美元升至67美元，明年則由每桶66美元升至67美元。該行指出，中海油的生產成本低是一大優勢，今年上半年為每桶28.99美元，屬國內主要同業中最低，將其評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由13.4元升至14.7元。以昨日(17日)收市價12.86元計，潛在升幅約14%。

走勢上，中海油於上月底錄年內低位10.74元，其後股價一路扶搖直上，現時仍處於上升軌，14天RSI未屆超買，且MACD牛叉持續擴張，後市動力強。不過，股價不足1個月升了19%，今早股價亦回軟，建議候於10天線12元邊才考慮小注，上望13.5元，穿11.7元止蝕。

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