【專家點評】中海油股價升浪完結…
2019年09月18日 11:15
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(美聯社圖片)
東方產經專欄作者司慕渢：踏入下半年，全球政經局勢愈見動盪，近日中東危機重燃，油價直線上揚，利好產油企業。主力從事上游業務，股價與油價敏感度高的中國海洋石油(00883)，近日獲大行追捧，更被視為行業首選，值得關注。
沙特阿拉伯石油設施遭襲擊，石油產量日減570萬桶，佔全球供應約5%，刺激油價飆升。雖然輸油管道可短期內修復，惟重建設施、更換船隻需時唔短，且未來會否再受攻擊仍屬未知之數，以上種種均支持油價企穩高位。
大和發表報告，將今年油價預測由每桶65美元升至67美元，明年則由每桶66美元升至67美元。該行指出，中海油的生產成本低是一大優勢，今年上半年為每桶28.99美元，屬國內主要同業中最低，將其評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由13.4元升至14.7元。以昨日(17日)收市價12.86元計，潛在升幅約14%。
走勢上，中海油於上月底錄年內低位10.74元，其後股價一路扶搖直上，現時仍處於上升軌，14天RSI未屆超買，且MACD牛叉持續擴張，後市動力強。不過，股價不足1個月升了19%，今早股價亦回軟，建議候於10天線12元邊才考慮小注，上望13.5元，穿11.7元止蝕。
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