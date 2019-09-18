【專家點評】鄭勤龍　卦象帶「水」大市恐捱沽

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水天需》變《水火既濟》之中，在易經中「水」性向下流，因此若然將「水」的意象應用在恒指的表現上，便可引伸為沽壓了。今「需」卦和「既濟」卦皆帶有水的元素，預示着恒指將面對的沽壓並不輕。

承接上周蓄勢待發的「升」卦，恒指曾上升接近700點，但由於「臨」卦為高處不勝寒之象，所以恒指最終未能成功突破250天牛熊分界線上又再度回落。

「需」卦的卦象為水在天上，引伸為雨水，而「既濟」卦歸藏作涔霽，亦為忽晴忽雨之意。綜合卦象來說，恒指目前就彷似是一隻濕了身的小鳥，在雨中難以前進，必須先找個地方避雨，然後靜待雨停放晴的好時機。《彖傳》曰：「需，須也，險在前也。」所以《雜卦》又曰：「需不進也。」

除此之外，「需」卦和「既濟」卦皆帶有險象，「既濟」卦的火為光明之意，而由於水能剋火，所以為險象。

十一效應不宜過分期望

隨着中國70華誕將至，此前中國向美國購買大豆釋出善意，以換取美國延遲於十一中國貨品加徵額外關稅，因此市場人士普遍認為大市在目前易升難跌，然而《象傳》曰：「水在火上，既濟，君子以思患而豫防之。」加上卦辭為「既濟，亨小，利貞。初吉終亂。」亨小即只為小的亨通而已，所以投資者不宜對此抱有過分的期望。

玄學金融家 鄭勤龍

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