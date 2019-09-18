【午市重點睇】歐元英鎊回軟 港匯低見7.83
2019年09月18日 12:04
東網電視更多新聞短片
●美匯指數升上98.27，離岸人民幣(CNH)反覆企7.084，港匯低見7.83，圓匯見108.18，歐元跌至1.1066，英鎊回落至1.249。金價處1,502美元。布油企64.46美元，紐油於59美元關爭持。道指期貨下跌。
●恒指半日升7點或0.03%，報26,797點。 https://bit.ly/2kmQWcR
-受惠國策，中港兩地體育股揚升。
-新iPhone預售反應佳，瑞聲彈高8%。
-豐德麗控股停牌。
●【即市分析】
-何解公用股不宜沾手？ https://bit.ly/2kmJzSB
-碧桂園動力減弱，留意淡倉部署。 https://bit.ly/2lVSeMe
●港股格局：沈慶洪指26,800點為分水嶺。 https://bit.ly/2lWJ7uL
●【專家點評】
-司慕渢：中海油股價升浪完結… https://bit.ly/2mkccQZ
-鄭勤龍：卦象帶「水」大市恐捱沽。 https://bit.ly/2kGDkcH
●A股快報：滬綜指受制3千點關，酒股領漲4%。 https://bit.ly/2m1s7n1
●發改委：中國首8個月基礎設施投資增4.2%。
●亞洲股市：日韓澳股個別發展。
●世銀：全球經濟增長放緩速度遠超預期。 https://bit.ly/2meVYsi
●沙特阿美：料9月底完全恢復受損石油產能。
●日本8月出口按年跌8.2%，好過預期。
●修例風波：傳中信里昂被母企要求遷出太古廣場。
●【市況低迷】港示威平息亦難救經濟？數據話你知... https://bit.ly/2lRXJvr
●新股專輯：S＆T Holdings定價1.07元。
●聯儲局十年來再回購證券紓錢荒，重啟QE預期升溫。 https://bit.ly/2kmLS8d
●人民幣兌每美元中間價為7.0728，較上日上調2點子。
-人民銀行逆回購300億元人民幣，另有300億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.63厘。
●【劈價實錄】碧堤兩個月累減142萬，南灣呎價年內最低。 https://bit.ly/2kqZL5s
●港元拆息︰1個月期企2厘水平。
－－－－－－
其他精彩新聞：【股民熱話】油價飆升對你有咩影響？
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。