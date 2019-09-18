【專家點評】陳樂怡 中糧肉食盈利值得憧憬
2019年09月18日 12:15
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凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡：市場觀望美國聯儲局議息會議結果，大市成交淡靜。沙特石油設施遇襲受損，受事件影響的產能佔全球原油供應量5%，報道引述消息指大部分產能或未能在數月內恢復。不過，沙特表示將會動用石油儲備去填補供應減少，美國亦指必要時可動用戰略石油儲備。整體原油市場供應仍然過剩。加上，環球經濟不明朗，原油需求增長疲弱，因此預期油價升浪或未能持續太長時間，投資者可考慮於高位先行獲利石油股。中海油(00883)及中石油(00857)經過周一急升後亦已經開始整固。
展望後市，市場焦點圍繞美國聯儲局議息會議，但近期美國經濟數據偏穩，預計主席鮑威爾的講話亦不會過於鴿派，對大市的利好作用有限。另一方面，美國貿易代表辦公室發言人表示，中美副貿易代表明日(19日)將於在華盛頓會面，為10月舉行的高級別談判作準備，貿易戰的發展備受關注。
個股推介方面，中糧肉食(01610)主要業務是內地大型生豬養殖以及新鮮豬肉銷售。受惠於生物資產公允價值上升所推動，集團19年上半年轉虧為盈。展望未來，雖然非洲豬瘟令中糧生豬養殖業務的生產成本上升，集團的生豬產量亦因而下調，使其股價近期於50天移動平均線之下整固。但豬價大幅上升，將進一步提高盈利，成為中糧股價未來上升的推動力。現價預期市盈率12倍，目標價2.6元。
(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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