【專家點評】陳樂怡　中糧肉食盈利值得憧憬

展望後市，市場焦點圍繞美國聯儲局議息會議，但近期美國經濟數據偏穩，預計主席鮑威爾的講話亦不會過於鴿派，對大市的利好作用有限。另一方面，美國貿易代表辦公室發言人表示，中美副貿易代表明日(19日)將於在華盛頓會面，為10月舉行的高級別談判作準備，貿易戰的發展備受關注。

(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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