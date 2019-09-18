【瑞通推介】聯儲局議息結果前　市場審慎觀望

瑞通認股證牛熊證銷售部：沙特阿拉伯預計，恢復正常石油產能的時間將較市場預期快，另美國聯儲局開始召開為期兩天的貨幣政策會議。道指隔晚收報27,110點，升33點或0.13。

恒指周二(17日)收報26,790點，跌334點或1.23%，接連失守10天及50天線。周三(18日)早段回穩，重上26,800點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾5,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映投資者續博港股將見技術反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,690點，而熊證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點。

中國神華獲中金大幅上調目標價32%至25元，投資評級升至「跑贏大市」，以反映預期集團受惠煤價上升等因素。該股周二最多升2.8%，高見17.18元創接近3個月高，逆市收升0.96%於16.86元，是表現最好藍籌。股份自8月下旬低見14.96元後開展升浪，迄今累升逾12%，已收復各主要移動平均線，周三早段高開後回軟，下試16.7元水平。周二有7萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有1萬元淨流出。

人民銀行周二縮量續作2,000億元人民幣中期借貸便利，操作利率維持不變，令市場對利率下調的預期落空，A股向下，建設銀行周二下跌1.63%報6.02元，連失10天和100天線，即市險守6元關口。該股周三早段在6元之上靠穩。其港股通周二錄2.94億元淨流出。輪證資金流方面，周二有73萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有7萬元淨流出。

上周企穩80元收市的友邦保險被券商唱淡，料其下半年業務或受內地訪客業務下跌而受壓。該股股價連日回軟，周二再跌1.63%，一舉跌穿10天、50天和100天線，盤中險守78元。周三早段股價略有反彈，續於79元以下徘徊。周二有近630萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有逾290萬元淨流出。

小米集團將於下周二(24日)舉行小米5G新品發布會，期間將發布兩款5G手機。不過，消息對其股價刺激有限，周二曾跌至9元，收報9.07元，跌幅2.89%，穿10天線。周三早段於9.1元之上徘徊。周二分別有401萬和9萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

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